Nächstes Gamedev Camp bietet Plätze für ukrainische Entwickler:innen

Am 5. September startet das Gamedev Camp als zwölfmonatiges Online-Mentoring-Programm, für das fortan Bewerbungen angenommen werden. In diesem Jahr konzentriert sich das Team auf erfahrene Spieleentwickler:innen aus der Ukraine, heißt aber Teilnehmer:innen aus allen Ländern willkommen, "solange sie den Krieg verurteilen und in einem Team mit Ukrainer:innen arbeiten möchten". Personen aus der Ukraine können sich für eine begrenzte Anzahl von Stipendien bewerben. Die Bewerbung ist kostenlos, die finale Teilnahme an den Kursen hingegen nicht.

Zu Beginn sind vier Teams geplant, die jeweils aus vier Mitgliedern aus den Bereichen Gamedesign, Art und Programmierung plus ein Tausendsassa bestehen. Neue Teams sollen später hinzugefügt werden. Alle drei Monate wird es einen Demo-Tag geben, an dem das gemeinsame Spiele-Projekt einer Jury vorgestellt wird. Hier können die Teammitglieder auf sich aufmerksam machen und möglicherweise angeworben werden. Alles wird online über Discord abgewickelt.

Olle Pridiuksson, Gamedev Camp Mitbegründer: "Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar sind wir zutiefst erschüttert und wollen den Menschen in der Ukraine auf die beste Art und Weise helfen, die wir kennen: durch Mentoring von Spieleentwickler:innen. Wir möchten vertriebenen Spieleentwickler:innen aus der Ukraine helfen, ihre Portfolios zu verbessern, ihre Lebensläufe zu optimieren und sich für Jobs in Europa zu bewerben. Es handelt sich um eine Initiative unter der Leitung von Branchenveteranen, die bei Unternehmen wie Unity, King, Playdead, Melsoft, Sneaky Box und anderen gearbeitet haben. Obwohl unser Fokus auf der Unterstützung ukrainischer Entwickler:innen liegt, ermutigen wir Leute aus der ganzen Welt, sich zu bewerben."