GameStar startet GameStar Tech neben Gaming und Movies

Bereits im letzten Jahr und im GamesMarkt-Interview verriet GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge, dass die Redaktion mehr Technik- und Hardware-Themen behandeln möchte. Heute wurde mit GameStar Tech ihre neue Marke enthüllt, die eben jene Themen behandeln soll. Der Tech-Bereich soll neben Gaming und Movies die dritte Säule im Publishing werden.

In einer Folge des GameStar Podcasts erklären Heiko Klinge und Mirco Kämpfer, was es mit der neuen Marke auf sich hat und beantworten weitere Fragen. "Wir sehen im deutschsprachigen Raum eine deutliche Lücke. Diese möchten wir füllen. Unsere Stärke im Bereich Storytelling werden wir nutzen, um mit einem einzigartigen Contentmix aus Schema F auszubrechen", erklärt Mirco Kämpfer, Head of Tech & Hardware Editorial. Die Schwerpunktthemen sind Gaming, Smartphones, TVs, Smart Home und Tech-Trends.

Das Team für GameStar Tech besteht aus Nils Raettig und den Redakteuren Alexander Köpf, Patrick Schneider und Sören Diedrich. Laut eigenen Angaben machen die Tech-Themen rund ein Viertel der Zugriffe der GameStar aus und sie erreichen bis zu 95 Prozent neue Nutzer:innen mit den Themen. Die Redaktion verfolgt mit GameStar Tech das Ziel eine Mischung aus informierenden und unterhaltsamen Artikel für tech-affine Spieler:innen zu bieten. Gleichzeitig gab die Redaktion an, dass sie keinen Vollständigkeitsanspruch erfüllen oder GPU-Test mit 50 Benchmarks durchführen können.

Marc-Andreas Albert, CEO von Webedia Deutschland und Chairman of the Board von Webedia Polen: "In den letzten Jahren haben unser Tech- und Affiliate-Teams fantastische Erfolge bei Reichweite und Umsatz erzielt. Von diesem Fundament aus investieren wir als Unternehmen jetzt strategisch und umfassend in den weiteren Ausbau dieses vielversprechenden Bereichs. Dabei lassen wir uns wie immer von Webedia Unternehmergeist und unser Vision 'Engaging Audiences with Passion' leiten. Denn zuallererst machen wir GameStar Tech für begeisterte Tech-Fans!"

"Wie im Gaming streben wir daher auch bei Tech langfristig eine den Markt dominierende Stellung an. Als Etappenziel wollen wir bis 2025 einer der größten Tech-Medien Deutschlands werden. Dafür schaffen wir in diesem Jahr bereits ein Team für bis zu 20 Mitarbeiter:innen. Wichtig ist uns ein positives Umfeld und Angebot, das unsere Tech- und Gaming-Communities langfristig bindet", erklärt Dawid Hallmann, Director Webedia Gaming, die großen Ambitionen.