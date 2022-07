Microsoft mit erwartetem Umsatzrückgang im Gamingsektor

Microsoft hat den Geschäftsbericht für das vierte Quartal 2022 vorgelegt, für die drei Monate von April bis Juni 2022. Im Gamingbereich sank der Umsatz um sieben Prozent bzw. fünf Prozent währungsbereinigt. Laut Management war der Rückgang in dem Ausmaß erwartet worden. Der Umsatz mit Xbox-Hardware sank um elf Prozent, währungsbereinigt um acht Prozent. Bei Xbox-Inhalte und Services war der Umsatz um sechs Prozent rückläufig, währungsbereinigt um vier Prozent. Die Entwicklung im Content-Segment wird auf weniger Nutzer:innen-Engagement und eine niedrigere Monetarisierung bei First- und Third-Party-Titeln zurückgeführt. Die Anzahl der Game-Pass-Abonnenten sei aber weiter gestiegen. Konkrete Zahlen nannte das Unternehmen nicht. Trotz des Umsatzrückgangs war Q4 2022 noch immer das zweitbeste Q4 aller Zeiten im Spielebereich von Microsoft.

Insgesamt setzte die Sparte "More Personal Computing", in der das Gaming-Geschäft zusammen mit Windows, Surface und Bing verortet ist, knapp 14,536 Mrd. Dollar um, knapp 14,36 Mrd. Euro - sogar etwas mehr als die 14,086 Mrd. Dollar im Vorjahr, knapp 11,91 Mrd. Euro, was auf das Wachstum bei Windows-Diensten inkl. Cloud, Service und Bing zurückgeführt wird - sowie Währungseffekte. Das operative Geschäftsergebnis lag bei 4,619 Mrd. Dollar, etwa 4,55 Mrd. Euro.

Bei Tweaktown wurden die ungefähren Umsätze der Gamingssparte aus den allgemeinen Daten ermittelt. Mit einem Umsatz in Höhe von 16,22 Mrd. Dollar hat Microsoft von Juli 2021 bis Juni 2022 das beste Geschäftsjahr im Xbox-Bereich überhaupt verzeichnet (Q1: 3,593 Mrd. Dollar, Q2: 5,442 Mrd. Dollar, Q3: 3,74 Mrd. Dollar, Q4: 3,445 Mrd. Dollar). Der bisherige Höhepunkt war das Geschäftsjahr 2021 mit 15,37 Mrd. Dollar.

Microsoft-Chef Satya Nadella über den Status quo des Gamesbereichs: "Wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Spielebranche. Unser Abonnementdienst Xbox Game Pass bietet Zugang zu Hunderten von Spielen und die Xbox Series S ist die günstigste Next-Gen-Konsole. Wir haben bis heute mehr Konsolen verkauft als bei jeder Xbox-Generation zuvor und sind in Nordamerika seit drei Quartalen in Folge Marktführer bei den Next-Gen-Konsolen. Und mit Xbox Cloud Gaming bringen wir Spiele auf neue Endgeräte. Nutzer:innen können jetzt Xbox-Spiele auf Samsung Smart TVs streamen. Und wir haben uns mit Epic Games zusammengetan, um "Fortnite" kostenlos über den Browser verfügbar zu machen. Bis heute haben über vier Millionen Menschen das Spiel gestreamt, darunter über eine Million, die neu in unserem Ökosystem sind."

Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2023 fällt aufgrund von Spiele-Verschiebungen und weltweiten Krisen vorsichtig aus. Chief Financial Officer Amy Hood: "Im Bereich Gaming erwarten wir einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, der auf Rückgänge bei den First-Party-Inhalten zurückzuführen ist, die teilweise durch das Wachstum bei den Game-Pass-Abonnenten und Konsolen ausgeglichen werden. Bei den Xbox-Inhalten und -Diensten erwarten wir einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich."

Microsoft als Gesamtkonzern setzte im Q4 2022 51,865 Mrd. Dollar bzw. 51,1 Mrd. Euro um, ein Zuwachs von zwölf Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der operative Gewinn konnte um 7,5 Prozent auf 19,095 Mrd. Dollar gesteigert werden, ungefähr 18,82 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr (Juli 2021 bis Juni 2022) wurde ein Umsatz in Höhe von 198,270 Mrd. Dollar gemeldet, ca. 195,38 Mrd. Euro. Das ist ein Wachstum um knapp 18 Prozent im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr. Der operative Gewinn stieg um 19,3 Prozent auf 83,38 Mrd. Dollar, ungefähr 82,2 Mrd. Euro.

Marcel Kleffmann