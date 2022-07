Letsplay4Charity sammt über 19.000 Euro mit zwei Spenden-Streams

Auf dem Level-Up-Festival in Salzburg und dem Indie Game Fest in Köln veranstaltete Letsplay4Charity jeweils einen Spenden-Stream. Fast eine Millionen Mal wurden die Streams aufgerufen, über 19.000 Euro an Spendengeldern kamen zusammen.

Der Letsplay4Charity veranstaltete jeweils einen Spenden-Streams auf dem Level-Up-Festival in Salzburg und dem Indie Game Fest in Köln. Zusammen hat der Verein über 19.000 Euro an Spenden für verschiedene Institutionen sammeln können, wie die Wings-for-Life-Stiftung für Rückenmarksforschung, Hilfe im Kampf gegen den Krebs und Gamers Health. Mit dem Stream in Salzburg, wo Letsplay4Charity eine eigene Bühne besaß, konnte der Verein 17.000 Euro an Spenden generieren. In Köln kooperierte der Verein mit dem Gaming Aid und sammelte rund 2.500 Euro an Spenden.

Die Spenden-Streams umfassten Interviews, Let's Play, Versteigerungen und eine Schnitzeljagd. Bei den Streams dabei waren unter anderem L4ny_, PrivatePinguin und Vieafnin. Die zwei Spenden-Streams wurden zusammen mehr als 900.000 Mal aufgerufen. Der Level-Up-Stream verzeichnete 515.000 Live-Aufrufe und 300.000 einzelne Zuschauer:innen, während sich den Stream 6.647 Personen gleichzeitig angesehen haben. Den Spenden-Stream für das Indie Game Fest schauten sich durchschnittlich 3.000 Zuschauer:innen an. Der Stream verzeichnete 372.000 Live-Aufrufe und 267.000 einzelne Aufrufe.

"Durch die Zusammenarbeit mit Gaming Aid e.V. konnten wir noch weitere spendenfreundliche Teilnehmer:innen erreichen. Da beide Organisationen unterschiedliche Felder bespielen, bietet sich eine Zusammenarbeit natürlich an, um in Zukunft noch mehr Gelder für den guten Zweck zu sammeln," sagte Dennis Henson, Vorsitzender von Letsplay4Charity.

"Ich freue mich darüber, dass wir zusammen auf dem Indie Game Fest einen schönen Betrag zusammenbekommen haben, den wir den vorher ausgewählten Einrichtungen nun zukommen lassen können. Gaming Aid und Letsplay4Charity ziehen am gleichen Strang und so war es nur eine Frage der Zeit, bis wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Und das wird sicher nicht das letzte gemeinsame Projekt gewesen sein", so Svenja Bhatty von Gaming Aid.