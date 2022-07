Sony senkt die PS5-Einstiegshürde für Indie-Studios mit neuem Programm

Lizenzierte Partner:innen können von Sony ein Entwicklungs- und Testkit für die PlayStation 5 erhalten. Sony möchte Entwickler:innen so den Einstieg in die Current-Gen-Entwicklung erleichtern.

Sony möchte mit einem Leihprogramm die Einstiegshürde für Indie-Studios senken. Entwickler:innen und Publisher können sich bei Sony registrieren, um lizenzierte Partner:innen zu werden. Daraufhin können sie ein Entwicklungskit und Testkit für die PlayStation 5 erhalten. Zu den unterstützten Ländern für das Programm gehört auch Deutschland. Studios, die über kommerzielle Wege derzeit nicht an eine Konsole kommen, haben nun also einen Weg, an eine PlayStation 5 zu gelangen.

"Wir haben uns das Ziel gesetzt, PlayStation zum besten Ort für die Veröffentlichung und das Spielen von Titeln jeder Art zu machen. In den letzten Jahren haben wir unsere externen Publishing-Partner:innen durch Indie-Spotlight-Events, Indie-Montagevideos auf unseren sozialen Kanälen und einen eigenen Bereich für PlayStation Indies auf PlayStation.com unterstützt und daran gearbeitet, die Zeit zu verkürzen, die es braucht, um neue Entwickler:innen an Bord zu holen. Wir sind stets bestrebt, die Einstiegshürde zu senken und den Prozess der Veröffentlichung auf PlayStation zu verbessern. Wir freuen uns, eine neue Initiative ankündigen zu können, die neuen Partner:innen den Einstieg in die Entwicklung für PlayStation erleichtern wird", so Greg Rice, Head of PlayStation Creators, in der offiziellen Ankündigung.