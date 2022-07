Gameswanderung des FFF Bayern erkundet nördliches Oberbayern

In der letzten Woche fand bei Ingolstadt die traditionelle Gameswanderung des FFF Bayern statt. Unter dem Motto "Stadt.Land.Fluss" ging es diesmal nicht in die Berge, sondern aus der Stadt im Norden Oberbayerns um einen See herum - auch, um kürzere Anreisezeiten für die teilnehmenden Game-Devs zu ermöglichen. Dabei waren dieses Jahr waren die Studios 4Hats und Crit Crew aus Würzburg, Celrage, Extraordinerdy und Donausaurus aus Regensburg, Daraban & Marino Entertainment, NightinGames, Sleeprunner Studios und Emergo-Entertainment aus Bayreuth, Mediendesign Andreas Münch aus Neumarkt sowie Pixel Maniacs und Spaceflower aus Nürnberg.

Die Gameswanderung ist ein Networking-Event im Freien für bayerische Entwicklungsfirmen, die vom FilmFernsehFonds Bayern organisiert wird. Neben den angemeldeten kleinen Studios waren bei der Wanderung auch Vertreter der Hochschule für Fernsehen und Film München, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, des Münchner Marktanalysten Brainamics, der Hochschule Augsburg sowie von Filmproduktionsfirmen und vielen etablierten Gamesstudios zugegen.

Pascal Wagner