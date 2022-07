Soziale Marktwirtschaft als Serious Game vom Ludwig Erhard Zentrum

Das Ludwig Erhard Zentrum hat in Zusammenarbeit mit Wegesrand und Prof. Dr. Jan Schnellenbach das Serious Game "Erhard City" veröffentlicht. Die Wirtschaftssimulation macht ökonomische Herausforderungen spielbar und erklärt dabei die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft.

"Erhard City" ist ein digitales Lernspiel, das vom Ludwig Erhard Zentrum in Zusammenarbeit mit Wegesrand und dem Ökonomen Prof. Dr. Jan Schnellenbach von der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg entwickelt wurde. Es soll ökonomische Zusammenhänge in verschiedenen Szenarien spielbar machen, anhand von Herausforderungen unserer Zeit von der Globalisierung über den Klimawandel bis hin zu Problemen der deutschen Sozial- und Wirtschaftspolitik wie Altersvorsorge, Wohnungsmangel und Energiewende.

Das Spiel kann kostenlos aus den App-Stores auf Smartphones oder Tablets heruntergeladen werden (App Store, Google Play). Es wurde mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes realisiert und gehört zu 50 Projekten, die im Rahmen des Programms "dive.in: Programm für digitale Interaktionen" gefördert wurden.

Projektbeschreibung: "Talia Sommers, die Ministerin für Wirtschaft und Energie, steht unter Druck. Die Energiewende läuft schleppend. Es wird zu wenig sauberer Strom produziert. Der Ökostromanteil ist im Keller. Währenddessen läuft das Kohlekraftwerk auf Volllast. In der Stadt ist die Luft zum Schneiden. Atemwegserkrankungen häufen sich. Was wird die Politikerin tun? Wird sie das dreckige Kohlekraftwerk stilllegen oder abwarten, und die Erzeugung von Ökostrom staatlich fördern?"

Das Spiel soll auch als interaktives Lernerlebnis für den Einsatz im Schulunterricht geeignet sein. "Die theoretisch erworbenen Kenntnisse können in realitätsnahen Szenarien ausprobiert und angewendet werden. Da das Serious Game multiperspektivisch angelegt ist, erschließen sich die Schüler die Inhalte immer aus der Sicht unterschiedlicher Akteure, z.B. einer Politikerin, eines Unternehmers oder einer Studentin", so die Entwickler:innen. Für Lehrkräfte wurde ein Begleitheft zum Spiel erstellt, das Empfehlungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Unterrichtseinsatz enthält (Download).

Marcel Kleffmann