MFG BW lädt zum Publisher-Pitch auf der gamescom

Die MFG Baden-Württemberg veranstaltet am gamescom-Freitag eine Pitch-Veranstaltung für Publisher und Indie-Studios. Anmeldungen sind bis Ende Juli möglich.

Die MFG Baden-Württemberg ruft zum Publisher-Pitch auf der gamescom auf: Am gamescom-Freitag, dem 28. August, können interessierte Studios ihren Spiele-Pitch Partner-Publishern der MFG vorstellen. Die genaue Zeit wird noch bekannt gegeben, stattfinden wird das Meeting am Games-BW-Stand in der Business Area, Halle 4.1. Jedes Team erhält dann einige Minuten Zeit, das eigenen Projekt vorzustellen, und kann anschließend mit den teilnehmenden Publishern ins Gespräch kommen. Welche Firmen zugegen sein werden, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Interessierte Studios können sich mit einer E-Mail an Alex Cojocaru unter cojocaru@mfg.de anmelden, die Mail sollte Name und Titel des Studios, das Game-Logo, einen Screenshot und drei englische Sätze zum Spiel beinhalten. Die Anmeldephase läuft bis Sonntag, 31. Juli.

Pascal Wagner