"Wrath of the Lich King Classic" erscheint Ende September

Der Lichkönig kehrt erneut zurück, und zwar am 27. September in "World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic". Im Gegensatz zu den bisherigen WoW-Classic-Titeln wird Blizzard Entertainment aber einige Veränderungen an der bisher erfolgreichen WoW-Erweiterung vornehmen.

Blizzard Entertainment wird "World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic" am 27. September 2022 veröffentlichen. Die zweite Classic-Erweiterung erscheint weltweit um 00:01 Uhr und wird auf allen Realms von "World of Warcraft: Burning Crusade Classic" verfügbar sein. Spieler:innen mit einem aktiven WoW-Abonnement erhalten ohne weitere Kosten Zugang zu der Erweiterung. Außerdem wird Blizzard kostenpflichtige Starter-Pakete mit Boost-Funktionen und Ingame-Items wie schon bei "Burning Crusade Classic" anbieten.

"Wrath of the Lich King" war die zweite Erweiterung für "World of Warcraft". Sie erschien am 13. November 2008 und läutete die erfolgreichste Zeitperiode für das Online-Rollenspiel ein. Basierend auf Abozahlen von Activision Blizzard wurden von Dezember 2008 bis Dezember 2009 über 11,5 Mio. Abonnenten gezählt. Der Höhepunkt mit 12 Millionen Abonnenten folgte im September 2010 - passend zum Ende des Add-ons. Dieses hohe Niveau konnte seit "Cataclysm", das am 7. Dezember 2010 veröffentlicht wurde, nicht mehr gehalten werden. Die letzte offizielle Zahl der Abonnenten wurde im März 2015 mit 7,1 Millionen beziffert. Danach wurden keine Abozahlen mehr veröffentlicht.

Im Gegensatz zu "World of Warcraft Classic" wird es bei "Wrath of the Lich King Classic" aber einige größere Veränderungen geben, welche die Entwickler:innen zu Beginn der Classic-Phase zunächst ausgeschlossen hatten. Um die "sozialen Erlebnisse" in dem Online-Rollenspiel zu schützen und den Gruppenaspekt zu stärken, wird der "Dungeon-Finder", eine automatisierte Funktion zur Erstellung einer Fünf-Personen-Dungeon-Gruppe, vollständig entfernt. Stattdessen wird der Dungeonbrowser als manuelle Suchfunktion erweitert und verbessert. Ansonsten sollen das Emblem-System für den Kauf von Ausrüstung vereinfacht und sowohl die Gesundheit als auch der Schaden von Gegnern im ersten Schlachtzug, Naxxramas, erhöht werden.

"Die epischen Momente von Wrath of the Lich King Classic bieten weitläufige, vereiste Umgebungen, einzigartige Dungeons und Schlachtzüge und obendrein einen fesselnden Abschluss für die Geschichte von Prinz Arthas", so Executive Producer Holly Longdale. "All das und noch mehr hat die Erweiterung bei vielen Spieler:innen und bei uns im Blizzard-Team so beliebt gemacht. Wir freuen uns darauf, wiederkehrenden Veteranen ein authentisches Erlebnis und Neulingen, die Azeroth zum ersten Mal erkunden, ein atemberaubendes Abenteuer zu bieten."

Apropos World of Warcraft: Blizzard möchte "World of Warcraft: Dragonflight" für "WoW Retail" doch noch im Laufe dieses Jahres veröffentlichen. Aktuell läuft der geschlossene Alphatest. Der an "Clash Royale" angelehnte Mobile-Ableger "Warcraft Arclight Rumble" soll ebenfalls 2022 an den Start gehen.

Marcel Kleffmann