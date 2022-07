Funko arbeitet mit 10:10 Games an einem neuen Spiel

Bei dem neuen Titel von Funko und 10:10 Games wird es sich um einen AAA-Action-Platformer handeln, er soll nächstes Jahr erscheinen. An der Entwicklung beteiligt ist Traveller's-Tale-Gründer Jon Burton.

Auf der San Diego Comic Con vergangenes Wochenende hatte der Spielwarenhersteller Funko einige Ankündigungen parat. Neben neuen Figuren kündigte er auch an, dass in Zusammenarbeit mit 10:10 Games ein Videospiel auf Basis der Funko-Lizenz entstehen wird. Dieser Titel soll 2023 für die aktuelle Konsolengeneration und den PC erscheinen. Das Spiel wird ein Action-Platformer mit AAA-Budget werden. An der Entwicklung beteiligt ist auch Jon Burton. Er gründete 1989 das Studio Traveller's Tale, das für die Lego-Spiele verantwortlich ist. Bereits 2019 erschien mit "Gears Pop!" ein Crossover zwischen Funko und der Gears-of-War-Reihe für PC und Mobile. Im April 2021 wurden die Server für das Spiel abgestellt.

"Die Erschaffung von ikonischen Produkten, welche die Fans emotional mit ihren Lieblingsfandoms verbinden, ist bei jeder Entscheidung über das Produktportfolio von immenser Bedeutung. Durch die Partnerschaft mit 10:10 Games und den Einsatz der besten Schöpfer:innen in der Branche haben wir das Talent, Spiele zu liefern, die Funkos einzigartiges Aussehen und Gefühl in allen Linien und verschiedenen Produkten widerspiegeln", so Andrew Perlmutter, CEO von Funko.

??"Funko ist eine kultige Marke, die genau weiß, was es braucht, um ein erstklassiges Videospiel zu entwickeln. 10:10 Games ist begeistert, eine neue Erfahrung für ihre Fans und Videospieler:innen gleichermaßen zum Leben zu erwecken", sagte Arthur Parsons, Design Director bei 10:10 Games.