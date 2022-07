Fortsetzung der Mortal-Kombat-Verfilmung wird konkreter

Bei New Line Cinema werden die Pläne für einen zweiten Teil der Mortal-Kombat-Verfilmung langsam konkreter. So wird Regisseur Simon McQuoid auch das Sequel inszenieren. Anfang des Jahres war bereits ein Drehbuchautor verpflichtet worden.

Für das Sequel der Gameverfilmung "Mortal Kombat" hat New Line Cinema laut Deadline den Regisseur des ersten Teils an Bord holen können. Simon McQuoid wird also den noch unbetitelten Actionfilm auf Basis der überaus erfolgreichen Gamereihe inszenieren. Als Drehbuchautor wurde Jeremy Slater verpflichtet. Slater war zuletzt Headautor der Marvel-Serie "Moon Knight", aber auch an der Stoffentwicklung von "The Umbrella Academy" beteiligt. Am ersten Teil wirkte er nicht mit. Wann der Film erscheinen soll, ist noch unklar.

Die 2021 veröffentlichte Mortal-Kombat-Verfilmung auf Basis der Spiele von Ed Boon und John Tobias gehörte zu den erfolgreichsten Filmen auf HBO Max seit dem Launch der Streaming-Plattform - ebenfalls laut Deadline. Darüber hinaus zählte "Mortal Kombat" zu den Filmen, die nach der Pandemie auch in den Kinos starteten, um das Publikumsinteresse zu testen, obgleich der Film zeitgleich auf dem Streamingdienst gezeigt wurde. In Deutschland hatte Warner Bros. den Film zunächst ab Mitte Mai 2021 nur digital ausgewertet und rund einen Monat später doch in den Kinos gebracht.

Marcel Kleffmann