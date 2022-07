Kalypso Media: Herausforderungen durch Wachstum

GamesMarkt: Am 22. Juli versammelt Kalypso Media zum ersten Mal seit Jahren die gesamte Belegschaft der Gruppe zu einem großen Sommerfest. Was ist der Anlass für das Treffen?

Simon Hellwig: Für uns arbeiten aktuell mehr als 170 Menschen an zehn Standorten in fünf Ländern. Normalerweise halten wir mindestens einmal im Jahr ein sogenanntes "Group Meeting" ab, an dem alle Mitarbeiter:innen zusammenkommen, an Workshops teilnehmen, Strategien für die Zukunft definieren und sich kennenlernen. Die Kalypso begeht in diesem Sommer ihren 16. Geburtstag und wir freuen uns, seit Weihnachten 2019 die ganze Mannschaft vor Ort versammeln zu können.

Dr. Anika Thun: In den letzten Jahren, gerade auch während der Pandemie, sind wir weiter stark gewachsen. Wir haben eine neue Publishing-Niederlassung in Japan und zwei neue Studios in Deutschland, Claymore Games in Darmstadt und Nine Worlds Studios in München, gegründet, unser US-Office nach Seattle verlegt und unser Indie-Label Kasedo Games in Leicester weiter ausgebaut. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Arbeit und Vergnügen durch ein produktives Group Meeting mit anschließendem Sommerfest zu verbinden. Die Kolleg:innen können sich auf Arbeitsebene wie auch im sozialen Austausch kennenlernen, die Identifikation mit dem Unternehmen wird gefördert und wir können unseren ersten großen, erfolgreichen Microsoft-Games-Pass-Release, "Matchpoint - Tennis Championships" gemeinsam feiern und genießen.

Wie alle Unternehmen hat auch Kalypso Media mehr als zwei anstrengende Jahre Pandemie hinter sich. Hat die Pandemie Spuren in der Belegschaft hinterlassen, in der Zufriedenheit der Teams, in der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe? Gilt das aus Ihrer Sicht für alle Unternehmen, sprich für Entwicklungs­studios wie Publisher, für große wie kleine Firmen? Oder ist das doch eher von Firma zu Firma unterschiedlich?

Hellwig: Als digitales Unternehmen ist uns der Wechsel im März 2020 gut gelungen. Natürlich war es in den ersten Tagen etwas holprig, bis das gesamte Unternehmen mit allen Niederlassungen umgestellt war. Das war für uns auch eine völlig neue Situa­tion. Die Lernkurve in den letzten zwei Jahren war nahezu senkrecht. Man wusste nicht genau, wie lange die rechtlichen Regelungen andauern würden und musste teilweise neue oder andere Strukturen einziehen. Trotz der rechtlichen Unsicherheiten haben wir uns jederzeit an die landesspezifischen Vorgaben gehalten beziehungsweise diese teilweise erweitert und die Angestellten länger im Home-Office gelassen als gesetzlich vorgesehen. Hygienekonzepte werden dynamisch immer wieder den Gegebenheiten angepasst.

Obwohl die Arbeit von zu Hause unbestreitbar viele Vorteile hat, hat der weltweit wohl größte Feldversuch auch bei uns gezeigt, dass 100 Prozent Remote auch Nachteile haben kann. Gerade im Bereich Entwicklung gab es größere Verzögerungen bei der Fertigstellung der Produkte. Der persönliche Austausch und die kre­ative Diskussion vor Ort fehlten. Menschen sind soziale Wesen, die Interaktion auch in 3D benötigen - der spontane Plausch an der Kaffeemaschine ist digital nicht komplett zu ersetzen.

Thun: Im Rahmen eines Hybrid-Modells aus Home-Office und Präsenz sind wir seit Ende April wieder weitestgehend in den Normalmodus zurückgekehrt, da wir überzeugt sind, so das Beste aus zwei Arbeitsformen zu vereinen. Das erfordert vor allem von den Führungskräften eine enorme Organisations- und Kommunika­tionsfähigkeit. Da der bewährte Schulterblick im Home-Office oft fehlt, müssen neue Methoden und Tools etabliert werden, um dies bestmöglich auszugleichen und die Interaktion in und mit den Teams zu fördern. Gerade diese Ausnahmesituation hat gezeigt, dass es ein "wir haben das schon immer so gemacht" nicht mehr geben kann. Außergewöhnliche Situationen wie Covid erfordern enorme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Sich diesen Herausforderungen zu stellen hat unser Team nur gestärkt.

Als Unternehmen haben wir noch mehr daran gearbeitet, unsere Mit­arbeiter:innen zu vernetzen, bestmöglich über aktuelle betriebliche Entwicklungen zu informieren und gegenseitig bekannt zu machen. Dauerhaft versuchen wir gezielter auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Angestellten einzugehen und adäquate Lösungen im Hinblick auf den Arbeitsstandort und das Arbeitsmodell zu finden. Da uns die Zufriedenheit unserer Kolleg:innen besonders wichtig ist, arbeiten wir als Unternehmen kon­tinuierlich daran, uns weiter zu verbessern.

Parallel zur Pandemie ist Kalypso Media in den vergangenen Jahren personell stark gewachsen. Was bedeutet ein solches Wachstum gerade für ein mittelgroßes Unternehmen und wie kann man als Geschäftsführung mit typischen "Wachstumsschmerzen" umgehen?

Hellwig: Selbstverständlich hat ein solches Wachstum auch einen großen Einfluss auf die Struktur und die Kultur des Unternehmens. Wachstum bedeutet Veränderung. In jeder Hinsicht. Trotz bestem Willen lassen sich Fehler nicht immer vermeiden, aber in der Regel weiß man das leider immer erst hinterher. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Kolleg:innen während einer solchen Transformation, von einer kleinen privaten Firma zum global agierenden Mittelständler, sind enorm. Wir haben Systeme vereinheitlicht, die Verwaltung erweitert und mit IFRS einen neuen Accounting-Standard eingeführt.

Die größte Herausforderung bestand und besteht darin, die Werte des Unternehmens zu bewahren und sich dennoch dem vorherrschenden Zeitgeist anzupassen. Als Geschäftsführer sind wir sehr stolz auf das ganze Kalypso-Team, das an einem Strang gezogen hat und so den Wandel gerade in den Pandemiejahren gemeistert hat.

Vor der aktuellen Wachstumsphase stand mit dem Ausstieg ihres ehe­maligen Geschäftspartners Stefan Marcinek eine Zäsur für Kalypso Media an. Inwiefern hat sich Kalypso Media als Unternehmen verändert und wie stellte dies Sie vor Herausforderungen?

Hellwig: Stefan Marcinek hat Kalypso vor fast sieben Jahren auf eigenen Wunsch und einvernehmlich verlassen. Natürlich war die Zeit um seinen Ausstieg herum schwierig für das Unternehmen und auch die Mitarbeiter:innen, vor allem im Bereich Publishing in Worms. In den zehn Jahren Zusammenarbeit seit der Gründung 2006 hat sich am Ende immer mehr gezeigt, dass sich unsere Vorstellung von nachhaltiger Unternehmensführung und Strategie konträr entwickelt hat und so war eine Trennung unvermeidlich.

Seitdem hat sich das Unternehmen grundlegend im Hinblick auf die strategische Ausrichtung verändert. Der Businessplan für die Kalypso war gleichzeitig meine Diplomarbeit. Ich wollte immer die Games machen, die ich selbst spiele. Daher konzentrieren wir uns primär auf Strategie- und Simulationsspiele. Als Betriebswirt bin ich ein Zahlenmensch, ich investieren nur in Projekte, bei denen man das Risiko überschauen kann und wenn wir für uns einen Absatzmarkt sehen. Thun: Der Weggang von Mitarbeiter:innen ist immer bedauerlich und kann, zumindest kurzfristig, auch einen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb haben. Positionen müssen neu besetzt oder Aufgaben entsprechend sinnvoll neu organisiert werden. Aber natürlich fehlen die Menschen als Bezugspersonen und das ist manchmal schwer zu kompensieren. Letztlich gehört Veränderung zum Leben und wenn sich jemand neu orientieren will, akzeptieren wir das.

2017 hatten wir rund 90 Mitarbeiter:innen - aktuell arbeiten über 170 Menschen bei der Kalypso Media Group. Wir sind stolz, sehr viele langjährige Mitarbeiter:innen im Unternehmen zu haben, die mit uns gewachsen sind und jede:n neue Mitarbeiter:in mit offenen Armen empfangen und mit Rat und Tat unterstützen. Denn egal ob 16 Jahre im Unternehmen oder einen Tag - jede:r Mitarbeiter:in ist für uns wichtig.

Wie wichtig war und ist der Team­spirit für Kalypso Media, um seit 16 Jahren in diesem schnelllebigen Markt erfolgreich unabhängig zu bleiben?

Hellwig: Teamspirit ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Uns ist es wichtig, dass die Mitarbeiter:innen Wertschätzung erfahren und wissen, dass sie alle zum großen Ganzen beitragen und bei Erfolg belohnt werden. Als Unternehmer versuchen wir dies jeden Tag vorzuleben - ebenso wie eine offene Fehlerkultur. In all den Jahren haben wir jeden Tag dazugelernt und versuchen, immer besser zu werden.

Thun: Ein familiär geführtes Unternehmen zu sein ist ebenfalls Teil des Erfolgsrezeptes. Natürlich werden inhabergeführte Unternehmen oft kritisch gesehen. Wir streben ein organisches, nachhaltiges Wachstum an und sind auch emotional mit dem Unternehmen und den Produkten verbunden. Führungsstil und Enga­gement sind dann vielleicht etwas emotionaler als in Unternehmen, die ein angestelltes Management mit rein wirtschaftlichen Motivationen haben. Ob es einem gefällt oder nicht - darüber kann man immer streiten. Unsere Mission "We make the games we love" ist für uns nicht nur eine Phrase, sondern eine Haltung, die man im ganzen Unternehmen spürt.

Eine der größten Herausforderungen aller Gamesunternehmen besteht im Recruiting. Mangelt es auch Ihnen an Fachkräften?

Hellwig: Wir befinden uns im knallharten Wettbewerb und konkurrieren mit anderen Unternehmen um die qualifiziertesten Mitarbeiter:innen. Die Nachfrage nach Fachkräften ge­rade im Bereich der Entwicklung wurde durch die neuen Fördermaßnahmen des Bundes gerade in Deutschland noch verstärkt. War die Arbeitswelt schon vor Covid von einer gewissen Dynamik geprägt, so kann man sie jetzt hyperdynamisch nennen. Immer mehr Menschen reflek­tieren sich, ihr Leben und ihre Ansprüche, was sich in einer deutlichen Werteverschiebung ausdrückt und wir uns auf eine neue, noch agilere Arbeitswelt einstellen müssen. Daher sind wir permanent bemüht, die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter:innen an allen unseren Standorten weltweit weiter zu verbessern - egal ob Tokio, Worms, München oder Seattle.

Wie versuchen Sie im Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen?

Thun: Schon seit einigen Jahren arbeiten wir mit zusätzlichen Benefits für die Angestellten, unter anderem fle­xible Arbeitszeit, Firmenrabatte, Recreation Room, kostenlose Getränke, Jobrad für mehr Bewegung und vieles mehr, und wir bauen diese Angebote kontinuierlich aus - im letzten Jahr wurden unter anderem die digitale Essensmarke "Lunch-It" sowie ein Fahrtkostenzuschuss eingeführt. Auf unternehmensorganisatorischer Ebene werden Mitarbeiter:innen nicht nur verstärkt nach Feedback gefragt, sondern auch bei Entscheidungsfindungen involviert, zum Beispiel ob ein Mental-Health-Programm eingeführt werden soll oder für welche Organisationen im Rahmen der Ukraine-Krise als Unternehmen gespendet werden soll.

Wir sehen uns in der Pflicht, uns noch stärker mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, ins­besondere im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Gleichzeitig möchten wir ein noch größeres Angebot an internen Praktika und Weiterbildungsmöglichkeiten etablieren. Durch unser Wachstum bieten sich auch immer wieder interne Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Hellwig: Unsere Mitarbeiter:innen sollen sich wohl fühlen, Spaß an der Arbeit haben und möglichst langfristig für uns arbeiten. Trotz des starken Wachstums sind etwa ein Viertel der Belegschaft länger als 5 Jahre im Unternehmen und die Fluktuation liegt im einstelligen Prozentbereich - und damit deutlich unter den Fluktua­tionswerten großer internationaler Spieleunternehmen.

Und am Ende hilft es natürlich, mit attraktiven Projekten werben zu können - wer möchte nicht an Marken wie Tropico, Railway Empire oder Commandos arbeiten, die man selbst zu Hause spielt?

Immer wieder prägen Skandale um Crunchtimes, Belästigung und Dis­kriminierung das Bild vom Traum­arbeitsplatz "Gamesbranche" - wie begegnen Sie diesen Themen?

Hellwig: Bei Kalypso versuchen wir bestmögliche Rahmenbedingungen für Chancengleichheit im Unternehmen zu schaffen. Dazu gehört ein Umfeld von praktizierter Wertschätzung und Achtsamkeit. Wir mögen und schätzen unsere Mitarbeiter:innen und fühlen uns für jede:n verantwortlich. Mehr als 170 Menschen mit verschiedenen Orientierungen, Nationa­litäten und kulturellen Hintergründen, allen Hautfarben oder Behinderungen arbeiten bei Kalypso - Diversität ist ein entscheidender Faktor für unseren Unternehmenserfolg. Inklusion und Gleichberechtigung leben wir als Geschäftsführung jeden Tag vor.

Waren Sie bei Kalypso auch schon mit ähnlichen Themen wie zum Beispiel einer geschlechtsspezifischen oder ethnischen Diskriminierung konfrontiert? Wie gehen Sie damit um?

Thun: Als ich meine berufliche Karriere vor mehr als 20 Jahren startete, habe ich mir nicht träumen lassen, Geschäftsführerin eines international tätigen, mittelständischen Softwareunternehmens zu sein. Der Weg dorthin war aber nicht leicht. Meiner Erfahrung nach müssen sich Frauen trotz exzellenter Ausbildung meist stärker beweisen als Männer. Erfolgreiche Frauen werden in der Gesellschaft häufig kritisch beäugt und hinterfragt.

Bedauerlicherweise sind mir diese Vorurteile mehr als einmal in der Gamesbranche begegnet - dies finde ich sehr schade für eine globale In­dustrie, die sich der Vielfalt und Gleich­berechtigung verschrieben hat. Gleichzeitig besorgt mich, dass Falschbehauptungen, Diffamierungen und Beschimpfungen gegenüber Personen und Unternehmen durch die Anonymität des Internets teilweise überhandnehmen.

So werden auch wir mit Meinungen und Anfeindungen, die teilweise auch persönlich gegen unsere Mitarbeiter:innen und uns als Geschäftsführung gerichtet sind, konfrontiert. Wir sind stets offen für Kritik, solange sie fair, wahrheitsgemäß und nicht beleidigend ist. Wenn jedoch unwahre Tatsachen behauptet oder einzelne Mitarbeiter:innen beleidigt und öffentlich bloßgestellt werden, sehen wir es als selbstverständlich an, dass wir uns vor unsere Mitarbeiter:innen stellen.

Während der Pandemie fanden zahlreiche deutsche Mittelständler der Gamesbranche wie astragon oder Daedalic neue Eigentümer:innen. Gibt es ähnliche Pläne bei Kalypso?

Thun: Selbstverständlich gibt es immer wieder interessierte Anfragen, die wir uns auch teilweise anhören. Es gibt jedoch keinen Plan, das Unternehmen kurzfristig zu veräußern oder als Geschäftsführung auszusteigen. Wir bei Kalypso sind stolz darauf, der letzte erfolgreiche, unabhängige und mittelständige Publisher in Deutschland zu sein. Wir schätzen und meistern die unternehmerischen Herausforderungen der Gamesindustrie in der Gegenwart und der Zukunft.

Hellwig: Ich bin mit meinem ganzen Herzblut nicht nur Unternehmer und Betriebswirt, sondern auch Gamer und ich habe die Kalypso gegründet, weil ich die Spiele wie Tropico machen wollte, die ich selbst spiele. Das Unternehmen macht einen guten zweistelligen Millionenumsatz, wir haben viele tolle, talentierte und langjährige Kolleg:innen auf der ganzen Welt. Wir können in neue Projekte wie Commandos oder Geschäftsmodelle wie "Game Pass" investieren und haben meistens viel Spaß in unserem Job - warum sollten wir also unser Leben, sofern es gesundheitlich möglichst ist, gegen sehr viel Geld ein­tauschen? Ich bezweifele, dass wir dann glücklicher wären.

