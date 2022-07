Discord-Voice-Chat bald auf Xbox verfügbar

Seit dieser Woche ist der Sprachchat von Discord auf Xbox One und Xbox Series verfügbar, wie Microsoft und Discord in einer gemeinsamen Erklärung bekanntgaben. Ausgewählte Discord-Nutzer:innen können sich ab sofort mit ihrem Account auf der Xbox mit dem Microsoft-Account verbinden - und andersherum. Auch für Discord gibt es eine neue Xbox-Applikation, die den Chat mit Xbox-User:innen ermöglicht. Derzeit wird getestet, komplett öffentlich wird das neue Feature in den nächsten Wochen.

Auch Sony hatte 2021 eine Zusammenarbeit mit Discord angekündigt, sodass sich der Chat- und Audiodienst möglicherweise bald zum aktuellen Industriestandard für Voicechats entwickeln könnte. Sony hatte damals sogar Anteile an Discord erworben. Was das für mögliche Cross-Plattform-Chats bedeutet, ist noch nicht abzusehen. Als Brücke könnte Discord jedoch in Zukunft für weniger Hürden zwischen Spieler:innen von Sony- und Microsoft-Konsolen sorgen.

Pascal Wagner