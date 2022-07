Deutscher Entwicklerpreis 2022 wird am 8. Dezember verliehen

Der Deutsche Entwicklerpreis kehrt zurück auf die große Bühne, und zwar am 8. Dezember 2022. Nach zwei digitalen Ausgaben wird wieder vor Ort mit Publikum aus Nominierten, Laudator:innen, Ehrengästen und Vertreter:innen der Gamesbranche gefeiert. Parallel kann die Show im Livestream verfolgt werden.

Der diesjährige Deutsche Entwicklerpreis wird erstmals von dem games.nrw ausgerichtet. Die Interessenvertretung der digitalen Spielewirtschaft in Nordrhein-Westfalen hatte den Deutschen Entwicklerpreis im April 2022 von der Computec Media übernommen. Der Preis wird in Nordrhein-Westfalen verliehen und in Zusammenarbeit mit dem Land NRW, der Film- und Medienstiftung NRW, der KölnBusiness Wirtschaftsförderung und dem game - Verband der deutschen Games-Branche weiterentwickelt.

Benedikt Grindel, Vorstandssprecher games.nrw: "Nach coronabedingter Pause freuen wir uns sehr, dass der Deutsche Entwicklerpreis auf die große Bühne zurückkehrt. Der DEP ist der Preis der Branche und gemeinsam wollen wir die Auszeichnung in diesem Jahr weiterentwickeln. Wir freuen uns auf spannende Einreichungen, die Juryarbeit mit rund 150 Vertreter:innen der Games-Industrie und eine glanzvolle Preisverleihung am 8. Dezember 2022 in Köln."

Der Deutsche Entwicklerpreis ist die älteste Auszeichnung der Gamesbranche und wird seit 2004 jährlich verliehen. Geehrt werden "herausragende Leistungen" bei der Entwicklung von Video- und Computerspielen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Konkrete Informationen zum Einreichprozess wird der Veranstalter in Kürze bekannt geben.