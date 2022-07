Mojang erteilt Nutzung von NFTs und Blockchain in "Minecraft" eine Absage

Klare Worte zum Thema NFT und Blockchain hat die Microsoft-Tochter Mojang gefunden. Das Studio hinter "Minecraft" will seine Guidelines nachschärfen und die Nutzung von NFTs und der Blockchain-Technologie in Zusammenhang mit dem Spiel auch für Dritthersteller:innen verbieten. Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle "Minecraft"-Nutzer:innen zu schützen.

Mojang, das Unternehmen hinter "Minecraft", hat sich klar gegen eine Integration von NFTs oder die Blockchain-Technologie ausgesprochen. In einem Blogbeitrag stellte das zu Microsoft gehörende Unternehmen seine Meinung und Einschätzung zu dem Trendthema dar und kündige eine entsprechende Anpassung der eigenen Guidelines an, die zeitnah erfolgen soll.

Anlass für die öffentlichen Äußerungen ist, dass nach Unternehmensangaben verschiedene Firmen Implementierungen von NFTs in Zusammenhang mit "Minecraft"-Welten und - Skin-Packs starteten. "Minecraft" ist längst mehr als nur ein Spiel, sondern bietet als Plattform und Ökosystem Drittherstellern Geschäftsmöglichkeiten zum Beispiel durch die Erstellung und den Verkauf eigener Welten.

Als Eigentümerin der Plattform bestimmt Mojang trotzdem die Regeln innerhalb des Ökosystems "Minecraft". Nach Meinung des schwedischen Studios seien NFTs und der Einsatz der Blockchain-Technologie dazu geeignet, den Zugriff auf Content einzuschränken und eine Exklusivität einzuführen. Dies stehe im Widerspruch zu den Guidelines und der Philosophie von "Minecraft", dass jeglicher Content grundsätzlich allen Spielenden zugänglich sei, wenn auch nicht immer kostenlos.

Ein weiteres Argument gegen die Verknüpfung von "Minecraft"-Content mit NFTs oder Blockchain-Technologie ist der Schutz der User:innen. So sei keineswegs sicher, dass die NFTs nachhaltig angeboten würden, Spieler:innen also Geld verlieren könnten. Auch setze manches Angebot die Nutzung von Wallet-Apps voraus, die ebenfalls von heute auf morgen verschwinden könnten. Das spekulative Pricing rund um NFTs verschiebe zudem den Fokus von der Spielerfahrung und Gewinnentwicklung, was dem langfristigen Spielspaß entgegenstehe.

Trotz der aktuellen Absage an einer Nutzung von NFTs und der Blockchain-Technologie in Zusammenhang mit "Minecraft" will Mojang gerade die Entwicklung von Blockchains weiter verfolgen und schließt einen Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt nicht generell aus. Allerdings stellt Mojang ganz klar fest: "Allerdings haben wir im Moment keine Pläne, die Blockchain-Technologie in Minecraft zu implementieren."