Christoph Kohlhaas wechselt von ESL Gaming zu KölnBusiness. Er ist fortan Ansprechpartner, wenn es um Vernetzung, Förderberatung oder den Kontakt in die städtische Verwaltung geht.

"Ich bin als leidenschaftlicher Gamer sehr stark verankert in dieser Region, die wie kein anderer Ort in Deutschland E-Sport und Gaming formt und fördert. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Partnern die Branche noch stärker untereinander zu vernetzen, zu fördern und Kölns nationale sowie internationale Strahlkraft für die Games- und E-Sports-Wirtschaft auszubauen", so Christoph Kohlhaas.

KölnBusiness möchte die Gaming-Branche mit marktnahen Services weiter stärken. Schon in der Vergangenheit ist die Branche an diversen Stellen unterstützt worden, etwa mit Förderungen des Cologne Games Incubators, des Indie Games Fests, der Devcom oder mit Sponsorings der IEM, der Esport Days oder GTR.

Marcel Kleffmann