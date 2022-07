Ticketverkauf für das #G4L-Festival gestartet

Vom 10. bis 12. Februar findet unter dem Motto "Celebrate Games" in der Messe Düsseldorf das #G4L-Gaming-Festival statt. Neben Spielen stehen auch Music-Acts im Fokus und auf der Bühne. Tickets können bereits gesichert werden. Diese werden noch zum Super-Early-Bird-Preis angeboten. Die Tageskarte kostet somit 14,99 ? statt 24,99 ? und das 3-Tage-Festival-Ticket kostet 34,99 ? statt 49,99 ?. Der Shop erhielt gleichzeitig ein Redesign und Relaunch, das die Struktur der Seite überarbeitet hat. Das Festival wurde Ende letzten Jahres auf Februar 2023 verschoben.

"Jede:r von uns spielt gerne. Wir sind eine große Familie, egal ob AAA, Indie, Esports, Brettspiele, Tabletop, Retro-Gaming oder Pen and Paper und LARP. #G4L ist der Ort, an dem alle zusammen ihr liebstes Hobby feiern - sicher und ohne Gedränge, das ist unser Anspruch für das #G4L-Gaming-Festival. Mit der steigenden Zahl unserer Partner:innen rufen wir daher alle auf, die Spiele lieben: Kommt auf das #G4L-Festival, zockt neue AAA-Games an, testet neue Boardgames und nehmt sie direkt mit nach Hause oder entdeckt wundervolle Indie-Titel", so Alex Ziska, Managing Partner von Mega Geeks.