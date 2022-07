Sebastian Totté wechselt von Meta zu Xsolla

Der ehemalige Strategic Partner Manager von Meta, Sebastian Totté, wechselt zu Xsolla. Totte wird beim Video-Game-Commerce-Unternehmen als Senior Country Manager für die Regionen Frankreich, die Benelux-Länder und das Vereinigte Königreich zuständig sein. 2021 gründete er den Vertrieb von Purefungi für vegane und organische Pulver und Kapseln auf Pilzbasis.

"Die Regionen UK, Frankreich und Benelux-Länder beheimatet einige der weltweit führenden Video Game-Unternehmen und sind ein Sammelpunkt für Talente der globalen Video Game-Industrie. Xsollas führende Produkte bringen die inkrementellen Einnahmen von Publishern voran und genießen einen exzellenten Ruf in der Branche. Ich freue mich sehr, mich Xsolla anzuschließen, denn wir versuchen noch enger mit den Gaming-Unternehmen in diesen Märkten zusammenzuarbeiten und lokale Teams mit talentierten Individuen aufzubauen", so Totté.

"Xsolla ist bemüht, seine Präsenz in UK, Frankreich und den Benelux-Länder zu verstärken und gezielt zu investieren, um sich mit existierenden und potenziellen Xsolla-Kunden auf eine sinnvolle Art und Weise zu vernetzen. Wir freuen uns, Sebastian mit seiner marktführenden Expertise im Anbahnen von erstklassigen Geschäftspartnerschaften und dem Einsatz von strategischen Services bei einem der größten globalen Technologieunternehmen willkommen zu heißen. Sebastian bringt jede Menge Erfahrung mit sich und wird insbesondere dem Xsolla-UK-Team zu schnellem Wachstum verhelfen", kommentierte Miikka Luotio, Xsollas Regional Director of Europe.