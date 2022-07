Medienboard Berlin-Brandenburg fördert vier Spiele- und zwei VR-Projekte

Im Zuge der Filmförderung und der New-Media-Förderung des Medienboard Berlin-Brandenburg werden vier Games-Projekte unterstützt. So gehen 200.000 Euro als Produktionsförderung an "Ghostwood Project" von swizzle kiss. In dem narrativen Folk-Horror-Game müssen Spielende die Nacht des Jägermondes überleben. 85.000 Euro Produktionsförderung bekommt Wyrmgold für den Koop-Dungeon-Crawler "Song of Four Heroes" aus der Side-Scrolling-Perspektive. Mit 60.000 Euro wird die Entwicklung von Family Trip bei Second Peak Interactive gefördert. Das Projekt ist ein minimalistisches Echtzeit-Taktik-Stealth-Spiel, das die Suche einer Familie nach einer sicheren Zuflucht durch ein vom Bürgerkrieg gezeichnetes Land thematisiert. "­Fruits of the Forest" von Stellar Cartography lnteractive erhält 50.000 Euro Entwicklungsförderung. Geplant ist ein "entspannter Village-Builder", angesiedelt im vorchristlichen Mitteleuropa, in dem die Spieler:innen auf mythologische Wesen treffen.

Mit 250.000 Euro wird "Smoke and Mirrors" von Anotherworld VR gefördert, in den Bereichen Produktion und Entwicklung. "Inspiriert von der Filmgeschichte des 20. Jahrhunderts können sich die Spieler:innen im Multiplayer VR Game ?Smoke and Mirrors? u.a. Unterwasserkämpfe und Tortenschlachten liefern", so die Beschreibung des Vorhabens. Auch die Produktion von "Egon Schiele VR" bei Lupa Film erhält Fördermittel in Höhe von 120.000 Euro. Das VR-Projekt spielt im Jahr 1918 in Wien: "Egon Schiele ist an der Spanischen Grippe erkrankt. In der VR-Experience können die User:innen ein letztes Gespräch mit ihm an seinem Krankenbett führen."

Ansonsten wurden noch drei serielle TV-Formate gefördert: "Bei den seriellen Formaten wird die erfolgreiche ZDFneo-Serie "Loving Her" mit Banafshe Hourmazdi um eine 2. Staffel verlängert. Außerdem entwickeln die Autorinnen Ipek Zübert und Adriana Altaras ein Konzept für "Doitscha" und die Traumfabrik Babelsberg den Stoff "They don't Nomi" über den international bekannten Countertenor Klaus Nomi."

Nächster Einreichtermin der New-Media-Förderung ist der 04. Oktober 2022. Erst kürzlich hat das Medienboard Berlin-Brandenburg eine eigene Richtlinie für die Games-Förderung angekündigt. Sie tritt ab nächsten Monat in Kraft. Die Richtlinie trifft auf viel Zuspruch aus Politik und Branche.

Marcel Kleffmann