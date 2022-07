"Pokémon-Legenden: Arceus" dominiert die europäischen Halbjahrescharts 2022

Im ersten Halbjahr führte "Pokémon-Legenden: Arceus" die europäischen Verkaufscharts an. Das Marktforschungsunternehmen GfK nahm als Basis für die Halbjahrescharts die physischen Verkäufe von PC- und Videospielen. Die Datenerhebung umfasste Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Polen, Belgien, Portugal, Russland, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien Ungarn, Österreich und die Schweiz.

In elf Ländern, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, war "Pokémon-Legenden: Arceus" am erfolgreichsten. Platz zwei belegte "Horizon: Forbidden West", das der erfolgreichste Titel in Tschechien war. Auf Platz drei befindet sich "Fifa 22". Die Fußballsimulation war der erfolgreichste Titel in Dänemark, Polen, Slowakei und Ungarn. Andere nennenswerte Platzierungen sind "Mario Kart 8 Deluxe", das es in Norwegen, den Niederlanden und der Schweiz jeweils auf den zweiten und in Österreich auf den dritten Platz geschafft hat - und "Cyberpunk 2077", das nur einmal in den Charts vorkommt und den ersten Platz in Russland belegt. Letztes Jahr belegte "Fifa 22" europaweit noch den ersten und "Mario Kart 8 Deluxe" den zweiten Platz.

Die Halbjahrescharts für Deutschland umfassen die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch und den 3DS. Auf der PlayStation 5 und dem Vorgängermodell konnte "Horizon: Forbidden West" am meisten physische Verkäufe erzielen. Während "Elden Ring" den ersten Platz auf der Xbox Series belegt, befindet sich "Fifa 22" auf dem Treppchen ganz oben bei der Xbox One, dicht gefolgt von "Grand Theft Auto V". Der "Landwirtschafts-Simulator 22" hat sich auf dem PC den Platz eins in den Halbjahrescharts gesichert. Bei den Switch-Titeln befindet sich "Pokémon-Legenden: Arceus" auf dem ersten Platz und beim 3DS "Pokémon Ultrasonne", gefolgt von "Animal Crossing: New Leaf" und "Fire Emblem: Warriors".