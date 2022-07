Repeat Technologies wird von Sony Interactive Entertainment übernommen

Die US-amerikanischen Beteiber der E-Sport-Plattform Repeat.gg, Repeat Technologies ehemals XY Gaming, haben die Übernahme durch Sony Interactive Entertainment (SIE) angekündigt. Sie gehören fortan "zur SIE-Familie", heißt es auf dem Blog des Unternehmens. Die Übernahmesumme wurde nicht kommuniziert.

Repeat.gg möchte nicht weniger als den E-Sport und die Turniere neu definieren: "Bei Repeat haben wir uns immer auf "E-Sport for Everyone" konzentriert. Wir wollen den Nervenkitzel und den Rausch des Wettkampfs für jede:n Gamer:in zugänglich machen, unabhängig vom Skill." In Zukunft sollen E-Sport-Events für Millionen von Spieler:innen veranstaltet werden. "Unser Ziel ist es, wirklich einzigartige Erlebnisse in einer Größenordnung zu bieten, die wir ohne die Unterstützung von SIE nicht erreichen könnten."

Nach der Übernahme sollen Unternehmen und Plattform zunächst vergrößert werden, kurzfristig wird sich allerdings wenig ändern. Auch an der Multi-Plattform-Ausrichtung des Unternehmens wird nicht gerüttelt. "Repeat ist in erster Linie eine Gaming-Community und wird sich auch weiterhin darauf konzentrieren. Wir werden neben der PlayStation auch weiterhin PC, Mobile und andere Konsolen unterstützen", heißt es weiter.

Marcel Kleffmann