InnoGames legt Bandbreite der Gehälter offen

Was verdienen Junior- oder Senior-Mitarbeitende in welchen Abteilung? InnoGames leistet Pionierarbeit und legt die Brutto-Gehaltsbänder der Belegschaft in Deutschland offen. In Hamburg erhofft man sich durch Fairness und Transparenz Vorteile beim Recruiting und wünscht sich, dass andere aus der Branche nachziehen.

"Gehaltstransparenz ist eine Frage der Fairness - nicht nur gegenüber den Mitarbeitenden, sondern auch gegenüber den Bewerbern", sagt Michael Zillmer, einer der Gründer und COO von InnoGames. Aus diesem Grund habe InnoGames beschlossen, nach der internen Veröffentlichung der Gehaltsbänder, die nun auch an die Öffentlichkeit zu geben. Bei den Bandbreiten der Gehälter handelt es sich um die Bruttogehälter für Mitarbeitende in Deutschland. Gehälter in anderen Ländern könnten abweichen. "Ich hoffe, dass sich jetzt auch andere Gamesunternehmen aus der Deckung wagen und so das noch immer weit verbreitete Vorurteil, dass unsere Branche schlecht zahlt, weiter entkräften", so Zillmer weiter. Laut Kienbaum International würden die Gehälter von InnoGames im oberen Drittel des deutschen Markts liegen.

Ganz uneigennützig ist die Veröffentlichung der Gehaltsbänder nicht. So erwarte sich InnoGames laut Dr. Andreas Lieb, Director Human Ressources, mehrere positive Effekte wie geringere Abbruchraten im Bewerbungsprozess oder eine höhere Attraktivität für Branchen-fremde Talente. "Zudem senden wir ein klares Signal an potenzielle Bewerberinnen, dass sie bei uns keine Pay Gaps fürchten müssen. Unterm Strich rechnen wir mit einer Win-Win-Win-Situation für unser Unternehmen, für unsere Mitarbeitenden und unsere Bewerber", so Lieb.

Die Gehaltsbänder veröffentlicht InnoGames in Form mehrerer nach Jobbereichen aufgeteilte Tabellen, wobei Gehaltsspannen für die verschiedenen Karrierelevel, von Junior bis Lead oder Head, angegeben werden. Ferner werden Übergangsgehälter genannt für Mitarbeitende, die zwar noch nicht auf dem nächsten Karrierelevel angekommen sind, aber auf einem guten Weg dahin.

Die von InnoGames veröffentlichten Daten zeigen zum Beispiel, dass Developer zwischen 48.000 Euro und über 115.000 Euro brutto pro Jahr verdienen. Das Gehalt im Junior-Level bewegt sich dabei zwischen 48.000 und 58.000 Euro. Senior Developer und Team Leads können mit einer Spanne von 75.000 bis 96.000 Euro rechnen. Senior Team Leads sowie Experts liegen darüber. Im Karrierelevel Head beginnt das Jahresgehalt bei den Developern bei 115.000 Euro.

Bei einem genaueren Blick zeigt sich, wie unterschiedlich die Bezahlung in den einzelnen Gewerken sein kann. So verdienen:

Junior Game Designer zwischen 34.000 und 42.000 Euro Junior Marketer zwischen 44.000 und 52.000 Euro Junior Artists zwischen 32.000 und 38.000 Euro Junior Analysts zwischen 45.600 und 55.200 Euro Junior Community Manager zwischen 32.000 und 36.500 Euro Junior Product Manager zwischen 40.000 und 55.000 Euro Junior QA Engineer zwischen 38.000 und 50.000 Euro

Ein deutlich höheres Level erreicht das Senior Level, das bei InnoGames nach Regular und vor den Team Leads kommt. Hier gibt das Unternehmen folgende Gehaltsspannen an:

Senior Game Designer zwischen 58.000 und 85.000 Euro Senior Marketer zwischen 64.900 und 89.700 Euro Senior Artists zwischen 48.000 und 68.000 Euro Senior Analysts zwischen 72.000 und 95.040 Euro Senior Community Manager zwischen 44.000 und 57.600 Euro Senior Product Manager über 75.000 Euro Senior QA Engineer zwischen 65.000 und 85.000 Euro

Alle Gehaltsbänder veröffentlich InnoGames auf seiner Homepage, wobei nur zu den Stellen und Karrierestufen Zahlen genannt werden, wenn mindestens sechs Mitarbeitende das gleiche Karrierelevel haben. Ein weiterer Einsatz der Gehaltsbänder ist bei Stellenausschreibungen geplant. Hier will InnoGames für ausgeschriebene Positionen Informationen zum Gehalt nennen, sofern es für das Karrierelevel ein Gehaltsband gibt.