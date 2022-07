Neue Projekte von Digital Extremes und die Zukunft von "Warframe"

Während der siebten (digitalen) TennoCon verkündete Digital Extremes, dass sie zusammen mit Airship Syndicate an einem neuen Projekt arbeiten: ein Free-to-Play Third-Actionspiel auf Basis einer neuen Marke. Das charakterbasierte Online-Action-Rollenspiel auf AAA-Niveau ist das bisher größte Projekt des texanischen Studios, die bisher auf "Battle Chasers: Nightwar" und "Darksiders Genesis" mit THQ Nordic und "Ruined King: A League of Legends Story" mit Riot Forge zurückblicken. "Ich hatte bereits Darksiders bei THQ unter Dach und Fach gebracht und habe seitdem versucht, wieder mit Joe Madureira und Ryan Stefanelli zusammenzuarbeiten", sagte Richard Browne, Leiter der externen Projekte bei Digital Extremes.

Die zweite Ankündigung war "Soulframe", ein neues Spiel von Digital Extremes. Das actionorientierte MMORPG befindet sich in einem frühen Status, soll sich stärker auf Nahkämpfe konzentrieren und zeigt Inspirationen von Studio Ghibli. "Mit dem Worldbuilding und den thematischen Elementen von Soulframe wollen wir uns von ausgefeilten Fantasiewelten inspirieren lassen, in die wir uns als Kinder verliebt hatten", so Soulframe Creative Director Geoff Crookes. "Unser Team ist sehr von der Idee interessiert, dass Natur und Menschheit aufeinanderprallen."

Viele kreative Führungskräfte aus dem Warframe-Team wie Steve Sinclair werden in Zukunft an "Soulframe" arbeiten. Daher übernimmt Rebecca Ford fortan den Creative-Director-Posten von "Warframe". Ford begann als Studioassistentin, wurde dann Community-Managerin sowie Community-Produzentin und verantwortete in den letzten vier Jahre den Live-Service des Spiels.

Apropos Warframe. Das Free-to-Play-Actionspiel mit über 70 Millionen registrierten Spieler:innen wird im Winter 2022 mit der Open-World-Erweiterung "The Duviri Paradox" versorgt. In dem neuen Kapitel der Cinematic-Quest-Reihe gilt es aus einer Zeitschleife zu entkommen. "Es unterscheidet sich komplett von allem, was wir bisher in Warframe entwickelt haben, vom Gameplay-Stil über die Farbpalette bis hin zu den zugrundeliegenden Themen", so die Entwickler:innen. Rebecca Ford hebt die Verwendung von Farbschichten als erzählerische Technik und ein neues Upgrade-System hervor. Zudem ist das Spielupdate "Veilbreaker" enthüllt worden, in dem Kahl-175 als Protagonist zurückkehren wird. "Veilbreaker" soll demnächst veröffentlicht werden. Auch der 50. Warframe, Styanax, dessen Design von griechischen Champions und anderen antiken Kriegern inspiriert ist, wurde gezeigt.

