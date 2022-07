Digital Bros kündigen neues Publishing-Label Hook an

Digital Bros, der Mutterkonzern von 505 Games, kündigte heute sein neues Publishing-Label Hook an. Der Sitz von Hook befindet sich in der Digital-Bros-Niederlassung in Mailand. Das Team besteht aus Branchenveteran:innen mit Erfahrungen in Entwicklung, PR, Marketing und Lokalisierung.

Die Gründung von Hook ist die Folge der jüngsten Übernahmen der Digital Bros Group. Das Unternehmen hat unter anderem Supernova Games Studios, DR Studios, Infinityplus 2, Kunos Simulazioni und Avant Garden akquiriert. Zu den aktuellen Projekten des Labels gehören unter anderem "Kingdom of the Dead" von Dirigo Games, "Madshot" von Overflow und "Unholy" von Duality Games. Hook soll die Publishing-Kapazitäten über 505 Games hinaus für Digital Bros erweitern.