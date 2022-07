Games-Releases in Kalenderwoche 29 vom 18. bis 24. Juli 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche etwa mit "Live a Live", "Stray" und "As Dusk Falls".

Jeden Montag liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail:

19.07.2022 - "Endling - Extinction is Forever" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Handy Games

Als Fuchs müssen Spieler:innen auf die eigenen Kinder aufpassen und durch eine verwüstete Landschaft ziehen. Das Ziel ist es in einer von den Menschen zerstörten Welt zu überleben. Der 3D-Sidescroller soll mehr Bewusstsein für die Umwelt schaffen und Spieler:innen vor emotionalen Entscheidungen stellen.

22.07.2022 - "Live a Live" für Switch von Square Enix

Nach 28 Jahren erscheint das JRPG im Westen und präsentiert sich im HD-2D-Look wie "Octopath Traveler" und "Triangle Strategy". Das Rollenspiel umfasst sieben Protagonisten und ebenso viele Zeitepochen, wie die Urzeit oder den Wilden Westen. Jede Epoche hat eine eigene Geschichte und Gameplay-Elemente.

Digital:

19.07.2022 - "Stray" für PC, PS4 und PS5 von Annapurna Interactive

In einer Stadt, die nur von Robotern bewohnt wird, schlüpfen Spieler:innen in die Rolle einer Katze. Diese muss einen Weg aus der Stadt finden und durchquert dabei die dunklen Gassen und Gebäude. In typischer Katzenmanier kann mit der Welt interagiert werden, was bedeutet, dass viele Objekte umgeworfen werden können.

19.07.2022 - "As Dusk Falls" für PC und Xbox One/Series von Xbox Game Studios

Das narrative Adventure beginnt die eigene Handlung in der Mitte und umfasst eine Zeitspanne von 30 Jahren. Zwei Familien stehen im Mittelpunkt und ihre Sicht auf die Ereignisse werden aus mehreren Perspektiven und in Kapiteln erzählt. Die Handlung kann durch mehrere Entscheidungen verändert werden.

19.07.2022 - "Fallen Angel" für Switch von Matrioshka Games

In diesem Action-RPG begibt sich Lucifer auf eine Reise, die ihn vom Himmel bis in höllische Gefilde führt, wo er gegen Erzengel antreten muss. Der Kampfstil von Lucifer kann durch Ausrüstungsgegenstände und einen Fertigkeitenbaum angepasst werden.

20.07.2022 - "Hazel Sky" für PC, Xbox One und Switch von Another Indie Studio

Auf einer mysteriösen Insel muss ein Ingenieur herausfinden, wer er wirklich ist. Dafür muss er Flugmaschinen reparieren und die Insel erkunden. Ebenfalls kann getaucht oder sogar Gitarre gespielt werden. Durch sammelbare Gegenstände wird die Geschichte erzählt.

21.07.2022 - "River City Saga: Three Kingdoms" für PC, PS4 und Switch von Arc Systems Works

Es darf sich durch die Han-Dynastie geprügelt werden. Dieser Brawler verfrachtet die Charaktere und das Konzept der River-City-Spiele fast 2.000 Jahre in die Vergangenheit Chinas. Basierend auf dem Roman "Die Geschichte der drei Reiche" erhält dieses Spin-off einen neuen Twist. Japan bekommt eine Retail-Version für die Switch. In Deutschland ist der Titel nur digital erhältlich.

21.07.2022 - "Coromon" für Switch von Freedom Games

"Coromon" beantwortet die Frage, was passiert wäre, wenn "Pokémon" weiter beim Pixel-Art-Style geblieben wäre. Über 100 Coromon sind im Spiel enthalten, die in verschiedenen Formen auftreten können. Die Switch-Version hätte bereits im März mit der PC-Version erscheinen sollen, aber wurde kurzfristig verschoben, da es Probleme mit dem Cross-Platform-Multiplayer gab. Das Rollenspiel besitzt sowohl einen Randomizer als auch eingebauten "Nuzlocke"-Modus, welcher das Spiel noch herausfordernder gestaltet.

22.07.2022 - "Capcom Arcade 2nd Stadium" für PC, PS4, Xbox One und Switch von Capcom

Diese Collection umfasst 32 Arcade-Titel von Capcom. Auch die großen Marken sind dabei - wie "Mega Man: The Power Battle" und das erste "Street Fighter". Aber auch weniger bekannte Spiele sind in der Collection enthalten, darunter "Saturday Night Slam Masters" und "Exed Exes".