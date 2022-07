Grundschüler feiern Jubiläum von Schachlernprogramm "Fritz & Fertig"

Seit 20 Jahren lernen Kinder und Jugendliche mit "Fritz & Fertig" das Schachspielen. Seit 2018 wird es in Bremen in der Schule eingesetzt. Publisher ChessBase aus Hamburg freierte das Jubiläum im Rahmen des Schach-macht-schlau-Projekts gemeinsam mit Grundschülern auf dem Bremer Marktplatz.

Games entführen nicht immer nur in fantastische oder Action-gelandene Welten. Tatsächlich zählt die Schachsimulation "Fritz" der Hamburger Firma ChessBase, die es bisweilen auch in die offiziellen Verkaufscharts schaffte, seit über 30 Jahren zu den Dauerbrennern der Branche. Seit nunmehr 20 Jahren gibt es das flankierende Schachlern- und -übungsprogramm "Fritz & Fertig".

Das Jubiläum feierte ChessBase im Rahmen des Schach-macht-schlau-Projekts zusammen mit über 1000 Grundschülern auf dem Bremer Marktplatz. Die Wahl auf Bremen kommt nicht von ungefähr. Dort ist der Titel besonders beliebt und wird seit 2018 im regulären Unterricht zum Lernen von Schach eingesetzt.

"Es macht einen sehr stolz, wenn heutige Eltern bereits mit 'Fritz & Fertig' Schach gelernt haben und dies an ihre eigenen Kinder weitergeben", sagt Rainer Woisin, Geschäftsführer der ChessBase. Inhaltlich wurde das Produkt vor allem durch technisch notwendige Aktualisierungen weiterentwickelt. So konnte ChessBase sich auch auf den Aufbau und die Pflege eines "Fritz & Fertig"-Ökosystems mit Versionen in 17 Sprachen fokussieren.