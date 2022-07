Roblox Innovation Awards finden am 10. September statt

Vom 9. bis 10. September findet in San Francisco die Roblox Developer Conference statt. Im Rahmen der Konferenz werden am 10. September auch die Roblox Innovation Awards verliehen. Sowohl die Konferenz, als auch die Preisverleihung, finden vor Ort als Hybrid-Veranstaltung statt. Die Roblox-Community darf über die Sieger:innen entscheiden und bis zum 27. Juli abstimmen, wer einen der Preise erhalten wird. Die Awards sollen die Creator in der Roblox-Community auszeichnen.

Die Preisverleihung umfasst 15 Kategorien. Diese sind laut GamesBeat "Best New Experience", "Developer Studio of the Year", "Best Use of Tech", "Video Star of the Year", "Video Star Video of the Year", "Best Creative Direction", "Best International Hit", "Most Immersive Environment", "People's Choice", "Best Use of Avatar Fashion", "Most Concurrent Users", "Best Content Update", "Most Popular User-Created Item", "Best Audio Design" und "Builderman Award of Excellence". Der letzte Preis wird vom Roblox-CEO Dave Baszucki verliehen.