StockX ist Sponsor der TwitchCon 2022

StockX ist der globale Sponsor für die TwitchCon 2022. Das Community Event findet dieses Wochenende in Amsterdam statt. Die globale Handelsplattform übernimmt für das Event die Markenaktivierung, Partnerschaften mit Künstler:innen und geplante Livestreams auf Twitch. StockX wird einen eigenen Stand auf der TwitchCon haben, wo Besucher:innen die Twitch-Streamer Leslie "Farbenfuchs" und Dani "Ebonix" antreffen können. Auf dem Event-Plan stehen auch Livestream. Am Samstag findet jeweils von Livestream mit Farbenfuchs und einer mit BagheraJones statt. Sonntag finden drei Livestreams statt, jeweils einer mit Ebonix, jakenbake und koji. Das Sponsoring wird bis zur TwitchCon in San Diego, die vom 7. bis 8. Oktober stattfindet, fortgeführt.

"Der Aufstieg der Gaming-Kultur hat eine ganz neue Ebene der Kreativität in der Art und Weise, wie wir uns verbinden, kreieren und konsumieren, freigesetzt. Wir haben es uns zur Priorität gemacht, Dienste wie Twitch zu nutzen, wo Creator authentische Communities rund um Gaming, Mode und Kultur aufbauen, um mit unseren Kunden in Kontakt zu treten. Ähnlich wie StockX ist Twitch dafür bekannt, die Selbstdarstellung und Individualität innerhalb der Community zu fördern. Das macht die TwitchCon nicht nur zum perfekten Channel, um mit unserer Community offline in Kontakt zu treten, sondern auch zu einem passenden Forum für die erste 'real life'-Erweiterung unserer neu eingeführten Markenstory, bei der es darum geht, genau das zu sein, was man ist", so Deena Bahri, CMO von StockX.

"Die TwitchCon ist das Juwel, bei dem unsere treuen, schwieriger zu erreichenden Communities, die sich digital um gemeinsame Leidenschaften gebildet haben und gedeihen, zusammenkommen, um unvergleichliche Erinnerungen zu schaffen. Sie macht die Magie von Twitch erlebbar und lässt unsere einflussreichen Streamer, Markenpartner und die Community zusammenkommen, um zu lernen und alles rund um Twitch zu feiern. Als Presenting Sponsor wird StockX dieses Jahr im Zentrum des Geschehens auf der TwitchCon stehen und die Kraft unserer Community nutzen, indem wir gemeinsam mit Twitch-Autor:innen und der breiten Community Inhalte kreieren und ihre gemeinsame Leidenschaft für Mode, Gaming und Kultur teilen", sagte Lou Garate, Head of Global Sponsorship Sales bei Twitch.