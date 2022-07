Nintendo kauft Animationsstudio Dynamo Pictures

Bis Jahresende will Nintendo den jetzt angekündigten Kauf von Dynamo Pictures abschließen. Zudem ist die Umbenennung des Animationsstudios geplant, das an Spielen wie "Death Stranding" und "Monster Hunter: World" mitarbeitete, aber auch Animationsfilme produzierte.

Nintendo hat eine Vereinbarung mit Dynamo Pictures zum Kauf sämtlicher Anteile Animationsstudios getroffen. Die Übernahme soll voraussichtlich am 3. Oktober abgeschlossen sein. Sobald das Animationsstudio offiziell Teil von Nintendo ist, ist eine Umfirmierung in Nintendo Pictures Co. Ltd. geplant. Als Konzerntochter soll das Studio vor allem Nintendos eigene IPs visualisieren. Die Akquise wird nach Unternehmensangaben nur einen marginalen Einfluss auf die Betriebsergebnisse Nintendos haben.

Dynamo Pictures hat bereits an einer Vielzahl an Videospielen und Animationsfilmen gearbeitet. Dabei wurden neben der Produktion auch Motion-Capturing-Aufnahmen übernommen. Das Animationsstudio hat an Titeln mitgewirkt wie "Persona 5", "Dark Souls III", aber auch "Metroid: Other M". Weiterhin haben sie an Animationsfilmen mitgearbeitet, wie "Kingsglaive: Final Fantasy XV" oder dem neusten Film von Studio Ghibli, "Aya und die Hexe".