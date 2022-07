Medienförderung RLP vergibt Gründungs-Stipendium an Memo Jeftic

Das größte Gründungs-Stipendium der ersten Jahresrunde bei der Medienförderung RLP geht an ein angehendes Games-Studio: Filmproduzent und -journalist Memo Jeftic will damit Piloten & Prototypen für eine nachhaltige Studiogründung entwickeln.

In der ersten Förderrunde 2022 für Stipendien geht die Förderhöchstsumme an ein angehendes Games-Studio: Ganze 18.000 gehen an Memo Jeftic für die Gründung eines Gaming-Studios, Piloten und Prototyping. Insgesamt werden 54.000 ausgezahlt, vier mal 9.000 Euro gehen an AV-Projekte.

Der Stipendiat Memo Jeftic, selbst Quereinsteiger aus dem Journalismus und der Filmbranche, gibt an, mit dem Geld die Fahrt auf Networking-Events wie die A Maze in Berlin und die gamescom zu finanzieren, bis 2023 mehrere Prototypen konzipieren zu wollen, und einen Businessplan aufzustellen, mit dem er für die weitere Förderung der nächsten Jahre an Banken herantreten kann. Das entstehende Studio soll durch eine Mischung aus eigenen Projekten und Auftragsarbeiten nachhaltig rentabel werden.