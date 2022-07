Bewerbungsphase für den gamescom award 2022 geöffnet

Bis zum 27. Juli können sich Aussteller:innen aus den gamescom-Hallen auf den gamescom award bewerben. In diesem Jahr wird zum ersten Mal der gamescom goes green award verliehen, der die Nachhaltigkeit der Stände und Unternehmen bewertet.

Ab sofort können sich alle Aussteller der Entertainment Area auf der gamescom 2022 für den gamescom award bewerben. Einreichungen werden bis zum 27. Juli entgegen genommen. Sowohl Spiele als auch Hardware-Produkte können dabei eingereicht werden.

Gekürt werden die Gewinner:innen zum einen auf der gamescom Opening Night Live am 23. August, zum anderen im Rahmen der award show des gamescom studio im Laufe der gamescom-Woche.

Die aus Journalist:innen und Content Creators bestehende Jury des gamescom awards wird das eingereichte Gameplay-Footage vor dem Start sichten und bewerten. Das Awardbüro des gamescom awards wird von der Stiftung Digitale Spielekultur geleitet. In den Kategorien "Best Booth" und "Best Trailer/ Announcement" stimmen hingegen Fans für die Sieger:innen ab.

Erstmals verleiht die gamescom 2022 in Kooperation mit Playing for the Planet, einer durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen unterstützten Initiative, den gamescom goes green award. Dieser würdigt Konzepte und Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit der Ausstellenden, insbesondere in Bezug auf ihren gamescom-Auftritt. Alle Ausstellenden aus der Business oder Entertainment area können sich in dieser Kategorie kostenlos für die Auszeichnung bewerben.

Alle Kategorien zur Einreichung im Überblick:

Kategorien-Gruppe Genre:

- Best Action Adventure Game

- Best Action Game

- Best Family Game

- Best Hardware

- Best Indie Game

- Best Multiplayer Game

- Best Ongoing Game

- Best Role Playing Game

- Best Sports/Racing Game

- Best Strategy/Simulation Game

- Most Original Game

Kategorien-Gruppe Platform:

- Most Wanted Microsoft Xbox Game

- Most Wanted Nintendo Switch Game

- Most Wanted PC Game

- Most Wanted Sony PlayStation Game

Kategorien-Gruppe Consumer Awards:

- Best Booth

- Best Trailer/Announcement

Kategorien-Gruppe gamescom global Awards:

- Best Lineup

- gamescom goes green award

- Heart of Gaming Award

Pascal Wagner