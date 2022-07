AD Education übernimmt SAE Institute in Europa

Die französische AD Education übernimmt alle europäischen Niederlassungen des SAE Institute von der Navitas Group. Die insgesamt 22 Standorte des SAE Institute mit über 6.000 Studierenden in Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz und Spanien sind damit künftig Teil des Netzwerks von AD Education.

Die SAE-Standorte außerhalb Europas verbleiben im Eigentum der Navitas Group. Die globale Marke des SAE Institute wird gemeinsam von AD Education und der Navitas Group weitergeführt.

Die Übernahme ist Teil des Expansionskurses von AD Education in Europa. Gemeinsam mit anderen kürzlich durchgeführten Übernahmen in Frankreich und Spanien ist AD Education nun an 18 Schulen an 68 Standorten in zehn europäischen Ländern aktiv.

"Wir heißen das SAE Institute Europe in der AD Education Group herzlich willkommen. Gemeinsam wollen wir Know-how vereinen, um weiterhin anspruchsvolle akademische Projekte an unseren Schulen in Europa zu entwickeln. Wir teilen gemeinsame Werte, die in unserer DNA verankert sind. Wir stellen künstlerisches Schaffen und Innovation in den Mittelpunkt unserer Lehrkonzepte, Studiengänge und Schulen, um unsere künftigen Absolvent·innen bestmöglich auf den Berufseinstieg vorzubereiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von SAE Institute Europe und darauf, gemeinsam die AD Education Group weiter wachsen zu lassen", so Kévin Guenegan, Président AD Education.

"Mit der AD Education Group hat das SAE Institute in Europa den idealen Partner gefunden. Gemeinsam werden wir unsere Studienangebote weiter ausbauen, noch flexibler gestalten und Lernen neu definieren. So können wir unseren Studierenden ideale Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Karrierestart in der Medienwirtschaft bieten", so Chris Müller, Geschäftsführer des SAE Institute in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Pascal Wagner