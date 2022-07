Ulrich Wegenast verlässt Film- und Medienfestival gGmbH

Mitte September gibt Ulrich Wegenast nach 17 Jahren den Posten des künstlerischen Geschäftsführers der Film- und Medienfestival gGmbH auf eigenen Wunsch ab. Das teilt das Unternehmen, das u.a. das u.a. das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) und Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien in Ludwigsburg/Stuttgart veranstaltet, heute mit.

"Ich danke unserem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Walter Rogg und meinem Geschäftsführerkollegen Dieter Krauß, der während des ITFS 2022 schon in den (ab Herbst startenden) Ruhestand verabschiedet wurde, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dem gesamten Team der FMF habe ich sehr viel zu verdanken und möchte an dieser Stelle meine Mitarbeiterin Andrea Bauer, Leitung Programm, hervorheben, mit der ich über viele Jahre intensiv zusammengearbeitet habe. Meine Zeit bei der FMF war spannend und erfolgreich, aber auch - insbesondere während der Corona-Zeit - sehr herausfordernd. Das ITFS ist ein 'Juwel' in der deutschen Festivallandschaft mit hoher internationaler Reputation und Ausstrahlung, und Raumwelten hat sich in den letzten zehn Jahren zur wichtigsten Veranstaltung für Szenografie im deutschsprachigen Raum entwickelt", erklärt Wegenast der den Aufsichtsrat der FMF um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten hatte, um "eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Zusammen mit seinem damaligen Geschäftsführerkollegen Dittmar Lumpp hatte Wegenast, der die FMF in den kommenden Monaten noch als Berater unterstützen wird, 2006 das ITFS-Open-Air-Kino auf dem Stuttgarter Schlossplatz etabliert. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit dem ehemaligen Leiter der MIFA in Annecy, Vincent Ferri, die Animation Production Days. Seit 2013 findet im Rahmen des ITFS auf Wegenasts Initiative die GameZone, die sich mit der Schnittstelle von Computerspielen und Trickfilmen beschäftigt, statt. Im Jahr zuvor hatte Wegenast die Konferenz "Raumwelten - Plattform für Szenografie, Architektur und Medien", die in Ludwigsburg und Stuttgart stattfindet und die führende Veranstaltung für "Kommunikation im Raum" in Deutschland ist, entwickelt.

Fabian Mayer, Stuttgarts Erster Bürgermeister, betont: "Das ITFS Open Air Kino auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist für viele tausend Stuttgarter und internationale Gäste ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender und ein wichtiges Aushängeschild für unsere Stadt. Wir engagieren uns sehr im Bereich Film und Medien und danken Prof. Wegenast für seine langjährige wichtige Arbeit und Unterstützung, für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute."

Auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht würdigte Wegenasts Verdienste: "Prof. Ulrich Wegenast hat in der Region Stuttgart mit mehreren Veranstaltungsreihen große Aufmerksamkeit erzielt. In Ludwigsburg ist ihm insbesondere mit der Lichtwolke im Rahmen der Raumwelten ein großartiges Zeichen gelungen. Mit seinem mutigen, künstlerischen Blick und seinem Gespür für spannende Entwicklungspotenziale hat er neue Wege erschlossen im Animationsfilm und in Szenografie und Architektur. Dafür ist ihm die Stadt Ludwigsburg sehr dankbar."