Nordisk Games übernimmt Supermassive Games vollständig

Das dänische Unternehmen Nordisk Games hat das britische Studio Supermassive Games mittlerweile vollständig übernommen. Bislang hielt Nordisk Games eine 30,7-prozentige Beteiligung an den Machern von "Until Dawn", "The Dark Pictures Anthology" und "The Quarry".

Nordisk Games hat Supermassive Games vollständig übernommen. Schon im März 2021 hatte Nordisk einen Anteil von 30,7 Prozent an dem britischen Studio erworben, das für "Until Dawn", "The Dark Pictures Anthology" und "The Quarry" bekannt ist. Die Übernahmesumme wurde nicht veröffentlicht. Supermassive Games wurde 2008 von Pete Samuels und Joe Samuels gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 300 Mitarbeitende.

"In dem Jahr, in dem wir mit Pete und Joe und dem gesamten Team von Supermassive zusammengearbeitet haben, ist uns klar geworden, wie viel Talent und wie viel Potenzial vorhanden ist, um die Art von Story- und narrativen Spielen weiterzuentwickeln, durch die sie sich auszeichnen", so Mikkel Weider, CEO von Nordisk Games. "Durch die Übernahme von 100 Prozent des Studios können wir das Team noch stärker unterstützen und vor allem die großartige Zusammenarbeit mit ihnen fortsetzen."

Nordisk Games gehört zu Nordisk Film, ein Teil der nordischen Mediengruppe Egmont. In den letzten Jahren hat Nordisk Games ein Portfolio mit Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen aufgebaut, zu dem auch Avalanche Studios Group, Star Stable Entertainment, Flashbulb Games, Nitro Games und MercurySteam gehören.

"Nachdem wir im vergangenen Jahr so positive Erfahrungen gemacht haben, fiel uns die Entscheidung nicht schwer, als Nordisk Games eine Aufstockung ihrer Investition in Erwägung zog. Wir haben eine ehrgeizige Wachstumsstrategie für Supermassive Games, die durch die Beteiligung von Nordisk Games nur noch verstärkt wird. Ich bin sehr gespannt darauf, wohin uns die Sicherheit dieser Partnerschaft und der weitere Zugang zum Fachwissen von Nordisk Games führen wird", sagte Pete Samuels, CEO von Supermassive Games.

Marcel Kleffmann