RAL Gütegemeinschaft zeichnet ab sofort Serious Games aus

Das RAL Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung hat mit der Gütegemeinschaft Serious Games ein Qualitätssiegel für Serious Games ins Leben gerufen. Bewertet werden Spiel, Lerneffekt und die Integrationen derselben. Geschäftsführender Vorstand wird Marc Oliver Korn von der Hochschule Offenburg.

Das RAL Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. zeichnet ab sofort mit der Gründung der RAL Gütegemeinschaft Serious Games ab sofort digitale Lernspiele aus. Das gab die unabhängige Organisation aus Bonn heute in einer Pressemitteilung bekannt. "Nur solche digitalen Spiele, die neben dem spielerischen Teil auch ein 'Characterizing Goal', zum Beispiel die Gesundheitsförderung ihrer Nutzer oder die Wissensvermittlung, verfolgen, werden mit dem RAL Gütezeichen Serious Games gekennzeichnet," so die Ankündigung. Besagtes 'Characterizing Goal' gibt an, welche Fähigkeiten, welches Wissen oder welche Veränderungen von Einstellungen oder Haltungen des Nutzers beim Spielen eines Serious Games erreicht werden können.

Neben dem spielerischen Part und dem Lern-Anteil prüft die Gütegemeinschaft auch die Passung, also die gegenseitige Integration derselben.

Die Gütegemeinschaft Serious Games steht unter der Geschäftsführung von Marc Oliver Korn, Professor für Human Computer Interaction an der Hochschule Offenburg.

Pascal Wagner