Debatt(l)e Royale zu Games und Politik mit Spitzenpolitiker:innen auf dem gamescom congress

Was können digitale Spiele anderen Industriezweigen beibringen? Wie steht es um digitale Bildung und Netzinfrastruktur in Deutschland? Und was kann die Politik zu Miteinander im Netz beitragen? Um diese und mehr Fragen geht es am 25. August 2022 beim Debatt(l)e Royale auf dem gamescom congress, dem wissenschaftlichen und politischen Kongress auf der diesjährigen gamescom.

Dieses Jahr diskutieren vier Spitzenpolitiker:innen auf dem traditionellen Auftaktpanel des congress: Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, Emily Büning, Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen, Bijan Djir-Sarai, Generalsekretär der FDP und Mario Czaja, Generalsekretär der CDU. Beim Debatt(l)e Royale können außerdem Zuschauer:innen an der Diskussion teilnehmen, indem sie auf Social Media Fragen stellen und Kommentare unter den Hashtags #DebattleRoyale und #gcc22 hinterlassen. Die Diskussion wird am 25. August 2022 ab 10:15 live auf der Webseite des gamescom congress übertragen.

"Das Talk-Format Debatt(l)e Royale ist einmalig und eines der Highlights der gamescom-Woche. Hier stellen sich Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker den Fragen und Themen der digitalen Generation. Mit der neuen Regierungskoalition im Bund und ausschließlich neuen Gesichtern auf der Bühne verspricht die Debatt(l)e Royale in diesem Jahr zudem besonders spannend zu werden", kommentiert Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche, die Wahl der Gesprächspartner:innen und Themen.

Pascal Wagner