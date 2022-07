"Townsmen VR" räumt Kinder-Medien-Preis beim Filmfest München ab

Beim Filmfest München wurde "Townsmen VR" von HandyGames mit dem Kinderpreis Der Weiße Elefant gekürt - und das als zweites Spiel überhaupt in der achtzehnjährigen Geschichte des Preises.

Als zweites Spiel überhaupt hat der Virtual-Reality-Titel "Townsmen VR" von HandyGames den Kinder-Medien-Preis Der Weiße Elefant beim Filmfest München gewonnen. 2019 ging der Preis in der Kategorie "Bestes Game" das erste Mal an "Unforeseen Incidents" von Backwoods Entertainment. "'Townsmen VR' bietet eine wunderbare Möglichkeit, die virtuelle Realität kennen und lieben zu lernen. Pure Immersion," so das Urteil der Jury zum VR-Ableger des Strategie-Klassikers.

Der Weiße Elefant wird seit 2005 verliehen. Die Siegerehrung fand im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film München statt.

Pascal Wagner