gamescom 2022: Electronic Arts sagt ab und Prime Matter nimmt teil

Electronic Arts wird auf der gamescom 2022 nicht zugegen sein und sagte die Teilnahme ab. Prime Matter bestätigte hingegen, dass sie an der Messe nächsten Monat in Köln teilnehmen und ein noch nicht angekündigtes Rollenspiel zeigen werden.

Electronic Arts schließt sich mehreren Publishern an, die ihre Teilnahme an der gamescom 2022 abgesagt haben. "Wir werden zwar nicht auf der gamescom 2022 vertreten sein, aber unsere Spieler:innen werden im Laufe des Jahres noch viele Möglichkeiten haben, um neue Spieletitel sowie neuen Content von EA in dedizierten Livestreams und Events zu erleben. Wir sind äußerst dankbar für die Chance, bei vergangenen Events so viele unserer Spieler:innen in Deutschland begeistert zu haben und wünschen sowohl game als auch der Koelnmesse eine großartige Show in diesem Jahr", so Nicole Floren, Brand Marketing Lead GSA, auf Nachfrage von GamesMarkt.

Prime Matter hingegen hat bestätigt, dass sie nächsten Monat an der Messe teilnehmen werden. Das Premium-Gaming-Label von Koch Media wird zum ersten Mal dabei sein und wird vier Spiele zeigen. Neben dem Remake zu "System Shock", "Gungrave G.O.R.E." und "The Last Oricru" werden sie ein noch nicht angekündigtes Rollenspiel zeigen. Dieses soll laut Angaben von Prime Matter in einer postapokalyptischen Metropole in der Zukunft spielen.