GameStop entlässt CFO, Büromitarbeiter und Game-Informer-Personal

GameStops CFO Recupero geht - kein Jahr nach Antritt der Position. Seine Nachfolge tritt CAO Diana Jajeh an. Der US-Konzern entlässt außerdem Leute aus den Büros in Texas und bei der Publikation Game Informer in Minnesota.

GameStops Chief Financial Officer ??Mike Recupero verlässt das US-amerikanische Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Die bisherige Chief Accounting Officer Diana Jajeh übernimmt seine Nachfolge als CFO. Recupero war erst letztes Jahr zum Unternehmen gestoßen.

CEO Matt Furlong kündigte außerdem Stellenkürzungen an. Betroffen sollen vor allem Verwaltungsmitarbeiter:innen in Grapevine, Texas sein, betreffen jedoch auch Stellen der GameStop-Publikation Game Informer, die von Minnesota aus betreut wird. CEO Furlong schrieb in einem Brief an die Belegschaft, dass die Stellenkürzungen Teil einer nachhaltigeren Fokussierung auf die GameStop-Stores seien. Man habe im letzten Jahr über 600 neue Stellen geschaffen und wisse nun besser als damals, wo man die Finanzen des Unternehmens hin konzentrieren müsse.

Die Entlassungen sind Teil einer schwierigen Unternehmensgeschichte in den letzten Jahren. Bereits 2019 hatte GameStop zahlreiche Stellen auch bei Game Informer gestrichen. Während der Corona-Pandemie war GameStop zum Spekulationsobjekt diverser Investmentfirmen und schließlich einer Internet-Community geworden, die damit, anscheinend erfolgreich, den Investor Melvin Capital in finanziellen Notstand brachten. GameStop hatte zudem Hoffnungen in einen NFT-Marktplatz gesetzt, zur selben Zeit, als der Markt um Crypto einen massiven Einbruch zu verzeichnen hatte.

Pascal Wagner