Nacon Connect 2022 zeigt Simulationen, Hardware und "Terminator"

Auf der gestrigen Nacon Connect 2022, dem digitalen Showcase des italienischen Publishers, wurden fünf neue Titel angekündigt. Einer davon war bereits angeteasert worden: Ein Survival-Game aus dem Terminator-Franchise befindet sich beim frisch gegründeten Nacon Studio Milan in Entwicklung. Noch ist kein Releasezeitraum bekannt. Die vier anderen angekündigten Spiele sollen wiederum alle 2023 erscheinen oder in den Early Access starten: "Crown Wars: The Black Prince" von Artefacts Studio, "Ravenswatch" von Passtech Games als Early-Access-Version, "ParadiZe Project" von EKO Software und "Gangs of Sherwood" von Appeal Studio.

Auch zu bereits bekannten Ankündigungen aus dem Sport- und Simulationsbereich zeigte Nacon etwas mehr Gameplay. "Session. Skate Sim" von Crea-ture Studios verlässt am 22. September 2022 den Early Access. "WRC Generations" von KT Racing erscheint am 13. Oktober 2022. Das noch etwas spärlich präsentierte "Test Drive Unlimited: Solar Crown", ebenfalls von KT Racing, erscheint im Laufe von 2023.

Daneben wurden kleinere neue Ausschnitte aus bereits bekannten Titeln wie Daedalic Entertainments "Der Herr der Ringe: Gollum", "BloodBowl 3" von Cyanide, der Nachfolger zu "Zeno Clash 2", "Clash: Artifacts of Chaos" von Ace Team und Spiders "Steelrising" gezeigt.

Zudem präsentierte Nacon mehr Infos zu seinem neuen Zubehör-Lineup. Das Nacon Pro Compact ColorLight erscheint 2022. Der Nacon Revolution X Pro Controller erhält eine neue Camo-Variante. Die Gaming-Headsets Rig Pro Series 300, 500 und 800 kommen diesen Herbst auf den Markt. Highlight des gezeigten Lineups dürfte der Nacon Daija Arcade Stick sein, der dieses Jahr noch für PlayStation 5 erscheint.

Pascal Wagner