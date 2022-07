E3 2023 wird von ReedPop veranstaltet

Die ESA und ReedPop arbeiten bei der E3 2023 zusammen. Das Produktionsunternehmen hinter Events wie PAX, New York Comic Con und Star Wars Celebration wird die kommende Messe in Los Angeles veranstalten. Die E3 soll "einen neuen Maßstab für Videospielmessen" setzen.

Die Entertainment Software Association (ESA) wird die E3 2023 von ReedPop umsetzen lassen. Das Produktionsunternehmen ist bekannt für Events wie PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration und andere popkulturelle Veranstaltungen. Die Veranstaltung soll in der zweiten Juniwoche 2023 ihre Rückkehr ins Los Angeles Convention Center feiern. Auch digitale Showcases sind geplant, während "normale" Besucher:innen ebenfalls einbezogen werden sollen. Weitere Details sollen folgen.

"Es ist eine große Ehre und ein Privileg für ReedPop, die Verantwortung für die Rückkehr der E3 im Jahr 2023 zu übernehmen", sagte Lance Fensterman, Präsident von ReedPop. "Mit der Unterstützung und dem Rückhalt der ESA werden wir eine Weltklasse-Veranstaltung aufbauen, die der globalen Spieleindustrie auf neue und breitere Weise gerecht wird, wie wir es bei ReedPop bereits mit unserem Portfolio an weltweit führenden Veranstaltungen und Websites machen."

Kyle Marsden-Kish, Global VP of Gaming bei ReedPop, wird das neu gebildete E3-Team leiten: "Seit Jahren haben wir auf das Feedback der weltweiten Gaming-Community gehört und es ausgewertet. Die E3 2023 wird erkennbar episch sein - eine Rückkehr zur Form, die ehrt, was immer funktioniert hat, während sie das, was nicht funktioniert hat, neu gestaltet und einen neuen Maßstab für Videospielmessen im Jahr 2023 und darüber hinaus setzt."

Stanley Pierre-Louis, Präsident und CEO der ESA: "Die vergangenen drei Jahre haben bestätigt, dass die E3 unsere Branche wie keine andere Veranstaltung zusammenbringt. ReedPop bringt Weltklasse-Talente und ein ausgeprägtes Verständnis für die Videospielindustrie mit, was das E3-Erlebnis in den kommenden Jahren noch verbessern wird."

Marcel Kleffmann