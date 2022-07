EarlyGame und ESL Gaming arbeiten bei "MobileMatters" zusammen

Die in München ansässige EarlyGame Group hat eine Partnerschaft mit ESL Gaming, zugehörig zur ESL Faceit Group, angekündigt. Zusammen wollen sie "MobileMatters" als führende Mobile-Gaming-Marke und Newsplattform für Mobile Games in Form einer Smartphone-Community aufbauen.

"Um dem Mobile-Publikum die hochwertigsten Gaming- und Esport-Inhalte bieten zu können, wird ESL Gaming exklusive Inhalte zur Snapdragon Pro Series liefern - dem weltweit größten Mobile-Esport-Wettbewerb für unterschiedliche Genres wie Supercell?s Brawl Stars, Clash Royale oder Riot Games? League of Legends: Wild Rift und Legends of Runeterra", heißt es in der Ankündigung. Die EarlyGame Group übernimmt die redaktionelle Gesamtstrategie und erweitert mit MobileMatters nach EarlyGame, Riftfeed, Obsidian und ValorFeed ihr Netzwerk um eine fünfte Marke.

"Wir sind stolz darauf, dass wir ESL Gaming ins Boot holen konnten, um unser Medien- und Unterhaltungsangebot für noch mehr Gamer zu erweitern", sagt Fabian Furch, Gründer von EarlyGame. "Mobile-Gaming ist global gesehen ein unvergleichbar großer Markt. Angesichts des anhaltenden Erfolgs unserer aktuellen Publikationen war es der offensichtliche nächste Schritt, unser Angebot für Mobile-Gamer auszubauen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch die Kooperation mit der ESL ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Bereich werden können. Unser Ziel ist es, eine Plattform für alle Mobile-Gamer zu schaffen und ein immer größeres Publikum damit zu erreichen."

?Mobile-Gaming verbindet Menschen weltweit und aus sämtlichen Lebensbereichen - das haben wir nicht nur mittels Statistiken, sondern auch in unseren eigenen Wettbewerben gesehen?, sagt Kevin Rosenblatt, General Manager Mobile bei ESL Gaming. "Mit MobileMatters haben wir eine weitere Möglichkeit unser Ziel zu erreichen, eine Welt zu gestalten in der es jeder schaffen kann. Das Team von EarlyGame verfügt über enormes Fachwissen und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir mit ihnen eine Mobile-Plattform anbieten, die globale Mobile-Gamer begeistern und informieren wird - vom Gelegenheitsspieler bis hin zum aufstrebenden Esport-Newcomer. Mit der Snapdragon Pro Series haben wir bereits eine 'Ära für alle' eingeläutet, da wir Spielern auf der ganzen Welt ermöglichen ein Champion werden zu können. Wir freuen uns, dass uns MobileMatters auf diesem Weg begleiten wird."

EarlyGame wurde Ende 2019 von Fabian Furch und Leopold Ingelheim gegründet - mit dem Ziel eine führende Unterhaltungsmarke und ein Top-Netzwerk für Mainstream-Gamer:innen und E-Sport-Enthusiasten zu werden. EarlyGame bedient ein globales Publikum mit Inhalten in Englisch, Deutsch und Spanisch und erreicht aktuell über fünf Millionen Nutzer:innen pro Monat plus weitere 35 Millionen über soziale Medien. "Nicht zuletzt aufgrund der sehr erfreulichen Gesamtentwicklung von EarlyGame hat auch Deutschlands größter Sportverlag kicker seine Beteiligung immer wieder ausgebaut. Nicht nur das Medieninteresse, sondern auch Investment-Möglichkeiten im Bereich Esport und Gaming ist derzeit sehr hoch. Mit einer erneuerten Finanzierungsrunde im 2. Quartal 2022 und weiteren internationalen Partnerschaften wird der Ausbau der Produktpalette, die Maximierung der Nutzerzahlen und der kontinuierliche Ausbau der Marke weiter beschleunigt", schreibt das Unternehmen weiter.

Marcel Kleffmann