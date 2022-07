Umsatzrückgang bei Mobile Games in der ersten Jahreshälfte 2022

Die Marktforscher:innen von Sensor Tower haben ihre Analyse über die Umsatz- und Downloadzahlen von Mobile Games im ersten Halbjahr 2022 veröffentlicht. So ist der weltweite Umsatz in dem Segment um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Zwei Titeln gelang es, mehr als eine Milliarde Dollar in den ersten sechs Monaten zu generieren.

Nach vorläufigen Schätzungen von Sensor Tower wurden im ersten Halbjahr 2022 knapp 63,76 Milliarden Euro weltweit im Apple App Store und in Google Play ausgegeben, etwa ein Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2021. Diese Angaben umfassen alle App-Formen, auch Spiele und Social-Media-Apps. "Während die Gesamtausgaben weiterhin steigen, hat sich die Geschwindigkeit aufgrund der Normalisierung nach dem übermäßigen Wachstum während des Höhepunkts der Pandemie sowie des weltweiten Wirtschaftsabschwungs verringert. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass das jährliche Wachstum im ersten Halbjahr 2022 um fast 24 Prozentpunkte hinter dem Wachstum von 24,8 Prozent im ersten Halbjahr 2021 zurückbleibt", schreibt Stephanie Chan, Mobile Insights Strategist. Im App Store von Apple wurden rund 42,9 Milliarden Euro durch In-App-Käufe, Abonnements und Premium-Apps/-Spiele erwirtschaftet, ein Anstieg um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bei Google Play gingen die Ausgaben um 7,4 Prozent auf 20,86 Milliarden Euro zurück. Im Vorjahr wuchs der Play Store noch stärker als der App Store von Apple. Obwohl die Gesamtausgaben gestiegen sind, ging die Anzahl der Downloads gegenüber dem früheren Wachstum zurück. In der ersten Jahreshälfte gab es 71,2 Milliarden Installationen im App Store und bei Google Play, ein Rückgang um 1,5 Prozent. Diese Angaben gelten für alle Apps in den Stores.

Größter Umsatzbringer über alle Apps hinweg sind Mobile Games. Die weltweiten Gaming-Ausgaben lagen bei 40,41 Milliarden Euro, ein Rückgang von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf iOS gaben die Spieler:innen etwa 25,11 Milliarden Euro aus (-0,8 Prozent). Auf Google Play wurden 15,3 Milliarden Euro umgesetzt (-14,8 Prozent). "Ähnlich wie die Faktoren, die sich auf Nicht-Spiele-Apps auswirken, wurden die Ausgaben für Mobile Games sowohl durch die Normalisierung nach dem Anstieg während der Pandemie als auch durch den weltweiten wirtschaftlichen Gegenwind beeinträchtigt", kommentiert Stephanie Chan.

Es gab zwei Mobile Games, die in der ersten Jahreshälfte jeweils mehr als eine Milliarde Dollar generierten (ca. 0,98 Mrd. Euro), und zwar "Honor of Kings" (1,37 Mrd. Euro) und "PUBG Mobile" (1,08 Mrd. Euro) einschließlich der chinesischen Lokalisierung "Game for Peace" bzw. "Peacekeeper Elite". Tencent hatte erst kürzlich angekündigt, "Honor of Kings" bis zum Ende des Jahres in westlichen Märkten veröffentlichen zu wollen. "Genshin Impact" setzte 967,4 Millionen Euro um. Im letzten Monat übersprang das Spiel von miHoYo die Drei-Milliarden-Dollar-Grenze seit Release, was einem Umsatzdurchschnitt von etwa einer Milliarde Dollar alle sechs Monate entspricht. "Candy Crush Saga" und "Roblox" liegen auf den Plätzen 4 und 5 mit 582,19 Millionen Euro respektive 565,5 Millionen Euro.

Sowohl im App Store als auch bei Google Play wurden weltweit etwa 28,1 Milliarden Spiele heruntergeladen (+0,4 Prozent). Die große Mehrheit entfällt mit 23,9 Milliarden auf Google Play (+1,3 Prozent). Aus dem App Store von Apple wurden 4,2 Milliarden Spiele-Apps runtergeladen und installiert, ein Rückgang um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Subway Surfers" war das am häufigsten heruntergeladenen Mobile-Game mit 148,7 Millionen Downloads - erst kürzlich hatte Miniclip das Subway-Surfers-Studio Sybo übernommen. 147,2 Millionen Downloads zählt "Garena Free Fire", vor "Ludo King" (87,7 Mio.), "Roblox" (85,8 Mio.) und "Candy Crush Saga" (82,8 Mio.).

Die Umsatzschätzungen von Sensor Tower beinhalten keine (lokalen) Steuern, keine Einnahmen durch In-App-Werbung oder keine In-App-Nutzerausgaben für Mobile Commerce wie Einkäufe über die Amazon-App.