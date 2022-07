Fünf Teams des Games Lift Inkubator 2022 stehen fest

Das Vergabegremium von Gamecity Hamburg hat gewählt: Fünf Nachwuchsteams erhalten durch den Games Lift Inkubator 2022 Förderung aus 15.000 Euro Finanzspritzen, Workshops und Mentoring und Co-Working-Spaces in der Hansestadt.

Die fünf Entwicklungsteams für den Games Lift Inkubator 2022 von Gamecity Hamburg stehen fest: Sie erhalten ab dem 12. September ein von der Hansestadt Hamburg organisiertes Förderprogramm, das aus je 15.000 Euro finanzieller Förderung, drei Monaten Workshop- und Mentoring-Programmen und Zugriff auf einen Co-Working-Space in Hamburg besteht.

Folgende fünf Games-Projekte und die Teams beziehungsweise Solo-Devs dahinter haben den Games Lift Inkubator 2022 für sich entschieden:

"About Cannons + Sparrows" von ACAS ist ein physikbasierter Puzzle-Platformer mit storygetriebenen Genre-Twists und einem sich ständig weiterentwickelnden Charakter in Form einer Miniatur-Kanone.

"Babsi Bullet" von Team Marty ist ein für Touchscreens entwickeltes Tap-and-Shoot Spiel, bei dem die Spieler:innen Babsi "halb Teenager, halb Pistolenkugel" Bullet als wahnwitziges Geschoss schießend vorwärts bewegen.

"Evergreen Garden" von Elin Meinecke ist ein charmantes Farm-Simulations-Rollenspiel mit Puzzle-Elementen und einem starken Fokus auf naturnahem Gärtnern.

"Metacore" von Team Metacore ist ein Co-op Action First-Person Shooter für 1-4 Spieler:innen mit einem Fokus auf Teamwork und Synergieeffekten, die durch ein Arsenal an einzigartigen Waffen und Gadgets erzeugt werden können.

"Stack'em up" von Team Godcomplex ist ein Party-Spiel (online oder lokal), bei dem sich 2-6 Spieler:innen Runde für Runde durch verrückte Maps schlagen und in diesem Chaos versuchen, nicht von ihren Gegenspieler:innen verschluckt zu werden.

Die insgesamt dritte Ausgabe des Games Lift Inkubator erhielt 21 Bewerbungen für die fünf Mentoring-Plätze in diesem Jahr. Die Entscheidung über die fünf teilnehmenden Teams traf das Vergabegremium, bestehend aus Mareike Ottrand, Gründerin von Studio Fizbin und Professorin für interaktive Illustration und Spiele an der HAW Hamburg, Ole Schaper, CEO & CTO von Sviper, Wolf Lang, CEO von Super Crowd, Amanda Förtsch, Project Managerin bei Gamecity Hamburg, und Jens Unrau, Abteilungsleiter Medien- und Digitalwirtschaft der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg.

Pascal Wagner