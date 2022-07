NPD Group erwartet rückläufigen US-Spielemarkt im Jahr 2022

Die US-amerikanischen Marktforscher:innen schätzen, dass die Ausgaben auf dem US-Gaming-Markt für Hardware, Software und Zubehör in diesem Jahr sinken werden. Trotz des prognostizierten Rückgangs sind die Wachstumsaussichten der Videospielbranche aber langfristig "so gut wie eh und je".

Die Marktforscher:innen der NPD Group schätzen, dass die Ausgaben auf dem US-Markt für Hardware, Software und Zubehör im Gaming-Bereich im Vergleich zu 2021 um 8,7 Prozent sinken werden. Die Verbraucher:innen sollen insgesamt 55,5 Milliarden Dollar ausgeben, etwa 54,4 Milliarden Euro. Als Gründe werden Inflation, höhere Lebenshaltungskosten (vor allem bei Lebensmitteln und Energie), Lieferprobleme bei Konsolen-Hardware sowie bestimmtem Zubehör wie Gamepads und eine geringere Anzahl von großen Spieleveröffentlichungen genannt, aber auch andere Aktivitäten in der Freizeit dürften sich auf das Gaming auswirken. Die einzige Software-Kategorie, die im Vergleich zum Vorjahr zulegen dürfte, sollen Abonnements sein.

"Der Anstieg der Anzahl der Videospieler:innen und des Engagements, den der Markt in den Jahren 2020 und 2021 erlebte, hat sich abgeflacht. Wir sehen jetzt mehr Unterhaltungsmöglichkeiten, die um die Aufmerksamkeit der Verbraucher:innen und natürlich auch um Geld konkurrieren", so Mat Piscatella (Industry Analyst Video Games). "Auch bei den Zubehörverkäufen wird im Vergleich zu 2021 ein Rückgang erwartet, der vor allem die Kategorie Headsets/Kopfhörer betrifft. Zwar liegen die Umsätze mit Headsets/Kopfhörern weiterhin über dem Niveau vor der Pandemie, doch bleiben sie hinter den starken Zuwächsen zurück, die zu Beginn der Pandemie mit der Zunahme des Lernens und der Arbeit von zu Hause aus zu verzeichnen waren."

Die NPD Group prognostiziert folgende Top 10 der meistverkauften Premium-Spiele des Jahres 2022 in alphabetischer Reihenfolge: "Call of Duty: Modern Warfare II", "Elden Ring", "God of War Ragnarök", "Gotham Knights", "Horizon Forbidden West", "Lego Star Wars: The Skywalker Saga", "Madden NFL 23", "NBA 2K23", "Pokémon Legenden: Arceus" und "Pokémon Karmesin & Purpur", vorbehaltlich noch nicht angekündigter Titel und "Überraschungen". Es wird erwartet, dass "Elden Ring" das meistverkaufte Premium-Spiel auf dem US-Markt sein wird, noch vor "Call of Duty: Modern Warfare II".

Im Hardware-Bereich wird die Switch die meistverkaufte Konsole nach abgesetzten Stückzahlen sein. Beim Umsatz wird ein knappes Rennen zwischen Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erwartet. Microsoft soll mit der Xbox als einzige Konsolen-Hardwareplattform im Vergleich zu 2021 ein Umsatzwachstum verzeichnen. "Die Hardware-Knappheit wird sich bis 2023 fortsetzen, insbesondere bei der PlayStation 5 und der Xbox Series X und sich möglicherweise auch auf andere Segmente wie VR auswirken", heißt es weiter. Die bessere Verfügbarkeit von Grafikkarten für PC und sinkende Preise in dem Segment sollen PC-Spieler:innen zum Aufrüsten animieren und dadurch die PC-Spiele-Kategorie stärken.

Piscatella: "Obwohl der Videospielmarkt im Allgemeinen zumindest teilweise von den Faktoren, die sich auf die Gesamtwirtschaft auswirken, isoliert werden kann, scheinen sich die Rückkehr des Erlebniskonsums und die höheren Preise in den Kategorien des täglichen Bedarfs auf diesen Bereich auszuwirken. Die anhaltenden Herausforderungen bei der Herstellung und Produktion, insbesondere bei der Markteinführung neuer Konsolen und Zubehörteile wie Gamepads, spielen ebenfalls eine Rolle, ebenso wie die geringere Anzahl an Veröffentlichungen von Premium-Spielinhalten. (...) Kurzfristig bedeutet dies wahrscheinlich Rückgänge, Unsicherheit und Turbulenzen. Langfristig gesehen sind die Wachstumsaussichten der Videospielbranche jedoch so gut wie eh und je."

