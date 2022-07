Ubisoft kündigt "Tom Clancy's The Division: Resurgence" für Mobile-Geräte an

Mit "Tom Clancy's The Division: Resurgence" will Ubisoft "The Division" auf Mobile-Geräte bringen. Beim Mobile-Ableger handelt es sich um einen Third-Person-Shooter in einer Open World, welcher Story und Handlung des Franchise erweitern soll. Der Titel soll als Free-to-Play-Titel für iOS und Android erscheinen. Ein Releasedatum wurde noch nicht genannt.

Es ist bereits möglich sich für die Alpha anzumelden. Ubisoft verspricht eine AAA-Erfahrung mit einer entsprechend hohen grafischen Qualität auf den mobilen Endgeräten. "Tom Clancy's The Division: Resurgence" gesellt sich damit zu Ubisofts Mobile-Versionen ihrer großen Marken, wie "Assassin's Creed Rebellion", "South Park: Phone Destroyer" oder "Rainbow Six Mobile". Mit "The Division Heartland" wurde ebenfalls bereits ein weiterer Ableger aus dem Franchise angekündigt.

Ubisoft: "Tom Clancy's The Division Resurgence wird sowohl für Veteranen von The Division als auch für Neueinsteiger:innen entwickelt. (...) Spielende werden eine neue und eigenständige Geschichte in einer umfangreichen offenen Spielwelt erleben können, in der sie sich in einer detaillierten Stadtumgebung frei bewegen können. Das Spiel kann allein oder im Koop gespielt werden und bietet eine Vielzahl von PvE-Aktivitäten, von Story-Missionen bis hin zu Weltaktivitäten. Dieses neue Kapitel baut auf allen ursprünglichen Spielmodi auf und bringt neue Ausrüstung und Waffen mit."