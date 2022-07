Ein Fünftel der Deutschen kann sich VR-Urlaub vorstellen

In einer repräsentativen Umfrage hat Bitkom das Urlaubsverhalten in Deutschland erfragt. Im Schnitt 21 Prozent der Befragten können sich vorstellen, in Zukunft zusätzlich zum Reisen auch VR-Urlaube zu genießen. Bei Jungen steht die virtuelle Erfahrung wenig überraschend deutlich besser da als bei Älteren.

In einer repräsentativen Telefonumfrage zur Digitalisierung des Reisens unter 1.005 Menschen hat der Bitkom e.V. das Urlaubsverhalten der Deutschen abgefragt. 21 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich im Jahr 2030 Urlaubserfahrungen in Virtual Reality vorstellen könnten. Unter der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen waren es sogar 26 Prozent, unter den Befragten über 65 Jahren immerhin noch 15 Prozent. Die meisten Befragten sehen VR-Tourismus jedoch eher als Alternative denn als Ersatz zum realen Reisen: ?Trotz der offenkundigen Attraktivität virtueller Ausflüge gehen 87 Prozent davon aus, dass auch in Zukunft klassisches Reisen einen Ausgleich zum Alltag darstellen wird.

Bitkom nutzt in der Umfragezusammenfassung den Begriff 'Metaverse', meint damit jedoch eigentlich Virtual-Reality-Erfahrungen. "Im Metaverse können wir die Welt neu entdecken und Erfahrungen machen, die in der Realität nicht möglich wären. Virtuelle Ausflüge in die Tiefsee oder in lange vergangene Zeiten sind genauso möglich wie gemeinsame Aktivitäten mit Freundinnen und Freunden, die an anderen Orten leben. Digital werden zudem schwer erreichbare oder unerreichbare Orte zugänglich gemacht und potenzielle Urlaubsziele können vorab virtuell erkundet werden", erklärt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. "Doch auch wenn die Reise noch nicht im digitalen Raum stattfindet - digitale Geräte und das Internet sind für die allermeisten schon jetzt fester Bestandteil ihres Urlaubs."

Pascal Wagner