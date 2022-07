Anthony Cliquot ist neuer CEO von AirConsole

Seit Juli ist Anthony Cliquot neuer CEO des Züricher Cloud-Konsolen-Startups AirConsole. Der gebürtige Seycheller stieß 2019 als Head of Strategic Partnerships und COO zum Unternehmen und steigt nun zum Geschäftsführer auf. Er übernimmt damit die Position des Gründers Andrin von Rechenberg, der als Executive Chairman im Unternehmen verbleibt. Zuvor hatte Cliquot in der Schweiz mehrere unternehmerische Erfahrungen in den Bereichen Softwareentwicklung und Software as a Service gesammelt.

Die AirConsole der 2015 von Ex-Googlemitarbeiter Andrin von Rechenberg gegründeten Züricher Firma N-Dream ist eine Smart-TV-Anwendung, die Mobile Games direkt auf Fernsehgeräten mit Smartphones als Controllern spielbar macht. Durch Partnerschaften mit Telekomunikationsanbietern, Xiami, Huawei, Amazon und Vewd ist AirConsole mittlerweile auf knapp 2 Millionen TV-Geräten vorinstalliert. 15 Millionen Abonnent:innen sind derzeit bei AirConsole als Premium- oder Free-to-Use-Kunden registriert. Mit der Ernennung von Anthony zum CEO des Unternehmens plant die Firma, die Entwicklung weiterer Partnerschaften im TV-Ökosystem zu beschleunigen, um sein Wachstum fortzusetzen.

Anthony kommentierte: "Ich fühle mich sehr geehrt und bin begeistert, diese neue Verantwortung als CEO von AirConsole zu übernehmen und die Fortschritte auf den Fernsehern fortzusetzen. Es ist aufregend, unsere Spieleplattform auf noch mehr Bildschirme zu bringen und unseren Millionen von Nutzern zugängliche und soziale Unterhaltung zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass Casual Gaming auf größeren Bildschirmen die nächste große Chance im Gaming-Bereich ist, und AirConsole möchte in diesem Bereich führend werden. "

"Anthony war jahrelang ein vertrauenswürdiger Kollege von mir und dem gesamten Team, während wir hart daran gearbeitet haben, unsere Mission, Gaming für jeden zugänglich zu machen, zu erfüllen. Er hat auch bereits eine wichtige Rolle im Führungsteam unseres Unternehmens gespielt, als wir unser Angebot erweitert, unsere Präsenz in der Branche ausgebaut und unseren Spielern unvergleichliche Erlebnisse geboten haben", sagte Andrin von Rechenberg, Gründer von AirConsole, der Executive Chairman des Gaming-Startups bleiben wird.

