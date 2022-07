"Nintendo Switch - OLED-Modell - Splatoon 3-Edition" angekündigt

Nintendo hat die "Nintendo Switch - OLED-Modell - Splatoon 3-Edition" für den 26. August 2022 angekündigt. Die Konsole im Splatoon-3-Design ist die erste Sonderversion des OLED-Modells. "Das Design der Konsole ist vom neuesten Titel der Serie inspiriert (...) und glänzt mit peppig-bunten Motiven direkt aus Splatsville. Die Edition enthält zudem jeweils einen Joy-Con mit blauem und gelbem Farbverlauf und weißer Unterseite sowie eine weiße Nintendo Switch-Station im Graffiti-Stil", so Nintendo. Damit erscheint die Edition genau zwei Wochen vor Release von "Splatoon 3" am 9. September 2022. An den technischen Spezifikationen im Vergleich zum bisherigen OLED-Modell ändert sich nichts.

Gleichzeitig mit dem Start des Spiels wird auch der Nintendo Switch Pro Controller in einer Splatoon-3-Edition erhältlich sein. Parallel dazu erscheint die Nintendo Switch-Tasche (Splatoon 3-Edition) & -Schutzfolie.

Produktbeschreibung von "Splatoon 3": "In (...) 4-gegen-4-Revierkämpfen nehmen es die Spieler:innen in bekannten und neuen Arenen mit ihren Gegnern auf. Sie versuchen, so viel Fläche wie möglich mit ihrer Farbe zu bemalen ? und können dabei außergewöhnliche Funktionen, Waffen und die trendigste Ausrüstung unter der Sonne entdecken. Darüber hinaus bietet Splatoon 3 einen Story-Modus für Einzelspieler:innen sowie die nächste Welle des kooperativen Modus Salmon Run. Im Story-Modus ziehen Spieler:innen als Nr. 3 in den Kampf gegen die bösartige Oktarianer-Armee an der Seite der neuen Aquamarine. Sie entdecken die Geheimnisse von Alterna und dem Flauschplasma. In Salmon Run wiederum gilt es, als Team die Oberhand gegen neue Bosse zu gewinnen, zu denen auch einige megafiese Ober-Salmoniden gehören."