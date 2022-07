"God of War: Ragnarök" erscheint diesen November

Sony hat den Releasetermin von "God of War: Ragnarök" bekannt gegeben. Das nächste Abenteuer von Kratos und Atreus erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4. Eine Collector's Edition wird ebenfalls erhältlich sein.

"God of War: Ragnarök" wird noch dieses Jahr erscheinen, und zwar am 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Viele Fans vom Kriegsgott Kratos befürchteten bereits, dass der Titel wie viele andere AAA-Games (beispielsweise "Starfield", "Redfall" oder "Forspoken") ins nächste Jahr verschoben wird. Ein neuer Trailer geht auf das nächste Abenteuer von Vater und Sohn in der nordischen Mythologie ein. Der Vorgänger aus dem Jahr 2018 ist der erfolgreichste Teil der Reihe und kratzt derweil an der Marke von 20 Millionen Verkäufen auf der PlayStation-Plattform.

Ab 15. Juli wird es auch möglich sein, die Collector's Edition von "God of War: Ragnarök" vorzubestellen. Diese beinhaltet neben diversen Ingame-Items einen Download-Code für das Spiel, eine Steelbook-Edition ohne Disc, zwei Holzfiguren, die nach den Vanir-Zwillinge modelliert wurden und ein Holzwürfel. Abgerundet wird die Collector's Edition von einer 16-Zoll-Replika von Mjölnir, Thors Hammer. Die Jötnar-Edition umfasst alle Inhalte der Collector's Edition und zusätzliche Sammlerstücke, wie eine Vinylscheibe, ein Pin Set und Draupnir Ring. Es wurden keine Preise für die Editionen genannt.